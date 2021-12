Basket, Serie C: PalAntonietti hub vaccinale e tempistiche ristrette per il nuovo campo di Adro, rinviata Iseo-Ospitaletto

mercoledì, 8 dicembre 2021

Iseo – La partita del Basket Iseo in programma questo sabato alle ore 21 con il CXO Ospitaletto Basket è rinviata a data da destinarsi. Con il PalAntonietti nuovamente destinato a hub vaccinale la società gialloblu ha individuato il nuovo campo di gioco per le partite casalinghe nel Comune di Adro – la firma con l’amministrazione comunale avverrà nelle prossime ore- ma le ridotte tempistiche impediscono di organizzare in modo adeguato l’evento. Il Basket Iseo, nel ringraziare la società del CXO Ospitaletto Basket per la collaborazione dimostrata, in una nota specifica che comunicherà la data del recupero appena sarà trovato un accordo tra i due club.