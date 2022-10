Basket, Serie A: festa Trento contro Treviso

domenica, 9 ottobre 2022

Trento – Una Dolomiti Energia Trentino dura e trascinante dopo 40’ di battaglia sportiva ha la meglio sulla Nutribullet Treviso e sui propri limiti offensivi, e coglie la prima vittoria stagionale in Serie A di fronte a oltre 3.000 spettatori ad assiepare una BLM Group Arena tornata ad accogliere il grande basket di Serie A senza limitazioni per la pandemia.

Il finale è 66-57, risultato che racconta bene un match a basso punteggio giocato sul filo dell’equilibrio: i bianconeri sono avanti nel punteggio per tutti i 40’, ma sempre sotto la doppia cifra di vantaggio in un pericoloso gioco ad elastico. Nell’ultimo quarto però stavolta i ragazzi di coach Lele Molin chiudono la questione con lucidità ed esperienza, con la pazienza più volta sottolineata dall’allenatore a partita finita. Il miglior realizzatore dei padroni di casa è un Diego Flaccadori da 17 punti, 5 rimbalzi e 3 assist che indica la strada ai compagni nei momenti più difficili: a salire di colpi nel finale anche Darion Atkins (11 punti, 4 rimbalzi, 5 assist) e Trent Lockett (11 con 4/7 dal campo e un grande lavoro in difesa su Banks). In doppia cifra anche Andrew Crawford, che chiude i conti con una tripla dall’angolo di grande freddezza e talento.

Ora la Dolomiti Energia è attesa alla prima settimana con il doppio impegno: mercoledì alla BLM Group Arena arriva il Promitheas Patras nel primo turno di regular season in 7DAYS EuroCup. Palla a due alle 20.00.

La cronaca | Il primo tempo si gioca sui binari dell’equilibrio: Grazulis non è al meglio ma si batte come un leone e segna anche la tripla dell’8-4 in avvio, poi è la difesa di Trento la costante dei primi 20’. Tolti un paio di assoli di Banks, i bianconeri con un ottimo Luca Conti e il solito apporto sotto il tabellone di Atkins e Udom arginano l’attacco dei veneti e chiudono avanti il primo quarto 17-15. I padroni di casa non “scappano” nemmeno in chiusura di secondo quarto soprattutto perché tirano 1/9 da tre punti: il 33-26 del tabellone dopo i primi 20’ di gioco è anche merito di un Flaccadori già a quota 11. Nel terzo quarto il copione rimane lo stesso: Trento accelera spinta dal “Flacca” e ai 3.055 della BLM Group Arena, Treviso però non molla il colpo anche perché Sokolowski all’improvviso è immarcabile (due triple di fila e 14 a referto, saranno 16 alla fine). Il 47-43 di fine terzo quarto apparecchia la tavola per un finale in volata che l’Aquila evita soprattutto per merito della sua difesa e per i timbri dall’arco di Lockett, Grazulis e Crawford. Stavolta l’ultimo quarto sorride ai trentini e fa esplodere la gioia del popolo bianconero.

Dolomiti Energia Trentino 66

Nutribullet Treviso 57

(17-15, 33-26; 47-43)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Morina ne, Conti 3 (1/2, 0/1), Forray (0/5, 0/2), Zangheri ne, Flaccadori 17 (6/12, 0/1), Udom 5 (2/2, 0/2), Crawford 11 (3/4, 1/4), Grazulis 8 (1/4, 2/3), Atkins 11 (5/9, 0/2), Calamita ne, Lockett 11 (3/6, 1/1). Coach Molin.

NUTRIBULLET TREVISO: Banks 7, Iroegbu 3, Sarto, Zanelli 2, Jurkatamm 2, Vettori, Sorokas 7, Faggian, Cooke 6, Jantunen 11, Sokolowski 16, Simioni 2. Coach Nicola.

Le parole di coach Lele Molin | «La parola chiave di stasera era “pazienza”: ce lo siamo detti prima della partita, e lo abbiamo messo in campo in questa serata per tutti i 40’. Abbiamo giocato un match di carattere, insidioso perché loro non hanno mai mollato e sono rimasti sempre dentro la partita, e perché siamo stati sempre avanti ma senza riuscire a piazzare un break decisivo. Abbiamo mostrato buona solidità mentale, siamo contenti di questa vittoria perché al di là di un piccolo passo indietro nella lotta a rimbalzo abbiamo confermato ciò che di buono avevamo già mostrato contro Tortona, ma con la giusta continuità. Specialmente in difesa. Mercoledì inizia il nostro percorso in EuroCup e affrontiamo Patrasso, una squadra per certi versi simile per caratteristiche a Treviso, e vogliamo cominciare con il piede giusto. Il pubblico? Ci ha spinti e sostenuti, spero che siano andati a casa soddisfatti. La squadra deve creare un feeling con l’ambiente e lo deve fare mostrando ogni minuto di sposare quei valori su cui il team e il club sono costruiti».

La prossima | I bianconeri mercoledì 12 ottobre tornano di scena sul campo della BLM Group Arena: contro Patrasso si gioca alle 20.00 nel primo turno di regular season in 7DAYS EuroCup, i biglietti sono in vendita online su tickets.aquilabasket.it/ e presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza, 20 (lun 15-19, mar sab 11-19).