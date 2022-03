Amici Nuoto Riva, 51 podi al Campionato Provinciale: i risultati

martedì, 15 marzo 2022

Riva del Garda – Concluso il campionato provinciale assoluto e giovanile, che ha regalato agli atleti di Amici Nuoto Riva grandi soddisfazioni. La squadra guidata dal ds Lorella Danti e dall’allenatore capo Nicolò Rigatti in 3 giorni di gare al centro sportivo Trento nord ha ottenuto: 60 primati personali (di seguito indicati con la sigla PP), 51 piazzamenti a podio con 21 titoli provinciali, 15 medaglie d’argento e 15 di bronzo. Le medaglie giovanili sono state 41 e 10 quelle assolute, di cui: 4 ori, 2 argenti, 4 bronzi.

Protagonista a livello individuale è stata Helene Giovanelli con i titoli assoluti nei 100/200 stile libero, 100 farfalla e gli argenti nei 50 stile libero e farfalla; nei 50 stile libero con 25.80 ottiene lo strepitoso risultato di ottenere per la prima volta in carriera la qualifica al campionato italiano assoluto diventando la prima atleta di Amici Nuoto Riva a scendere sotto il muro dei 26 secondi con il nuovo record sociale assoluto. Record sociale anche nei 100 farfalla con 1.02.96 e ottiene il primato personale nei 200 stile libero. Nei 100 stile libero assolute medaglia di bronzo anche per Alessia Zanetti.

Amicone, Casillo, Ballardi e Ferrari 9 titoli e altri 7 podi nella categoria ragazzi:

Aurora Amicone nei 400 stile libero con 4.35.91 ottiene il tempo limite per i criteria nazionali giovanili, i titoli provinciali nei 400/800/1500 stile libero e l’argento nei 200 stile libero (PP 400/800 stile libero);

Martina Casillo oro 200 rana e 200/400 misti, argento 100 rana, bronzo 100 farfalla, oltre al bronzo assoluto nei 200 rana (PP 200 rana, 100 farfalla, 200 misti);

Davide Ballardi oro 200 stile libero, 100/200 dorso, oltre al bronzo assoluto nei 200 dorso (PP 200/800 stile libero);

Diego Ferrari argenti nei 200 rana e 200 misti, bronzi nei 200 dorso e 400 misti (PP 100/200 rana, 200 dorso, 200/400 misti).

Bortolotti, Guarnati, Marocchi, Salvotelli e Civettini 17 podi negli junior:

Lucia Bortolotti oro 200 dorso, argenti 400/800 stile libero e 100 dorso, oltre al bronzo assoluto nei 400 stile libero (PP 100/400 stile libero, 100/200 dorso);

Samuel Guarnati argento 100 dorso, bronzi 50 stile libero e 50 dorso junior;

Giacomo Marocchi argento 400 stile libero e bronzo 100 stile libero junior (PP 50/100 stile libero);

Celeste Salvotelli oro 100 rana junior con primato personale;

Alice Civettini bronzo 100 farfalla junior (PP 200/400/800 stile libero).

Bene anche le staffette con la tripletta d’oro negli junior con Davide Ballardi, Diego Ferrari, Giacomo Marocchi, Samuel Guarnati (4×200 stile libero, 4×100 stile libero, 4×100 mista).

Sempre a podio anche le junior Lucia Bortolotti, Martina Casillo, Alice Civettini, Aurora Amicone con l’oro nella 4×200 stile libero, l’argento nella 4×100 mista e il bronzo nella 4×100 stile libero.

Eleonora Turrini vince i 50 rana assolute/cadette e i 200 misti cadette, ottiene i bronzi nei 200 rana e 100 farfalla cadette. Sempre tra le cadette bronzo di Giulia Rosa nei 50 dorso.

Tripletta d’argento delle staffette cadette con Alice Marchi, Giulia Rosa, Eleonora Turrini, Emily Marsiglia nelle 4×100/4×200 stile libero e con Rosa, Turrini, Marchi, Roberta Coser nella 4×100 mista.

Questi gli altri primati personali:

Iris Bajraktari 50/100 stile libero e 100 dorso, Stefano Bolognani 50/100 stile libero, Anna Campanelli 100 dorso, Alessia Casari 50/100 stile libero e 100/200 dorso, Roberta Coser 100 stile libero e 100 dorso, Lorenzo Germanò 100/400 stile libero, 100 rana e 200 misti, Alice Marchi 400 stile libero, Giovanni Marocchi 100/1500 stile libero, 200 rana e 200 misti, Angelica Potrich 50/100 stile libero e 100 dorso, Samuele Tolettini 100 stile libero, 200 rana, 100 dorso e 200/400 misti, Giulia Torboli 50/100 stile libero, Filippo Zanetti 50/100 stile libero e 100 rana.

Qualificate con tempo limite criteria nazionali giovanili (Riccione, 25-27 marzo):

– Lucia Bortolotti 200/400/800 stile libero junior 2007

– Martina Casillo 100/200 rana ragazze 2009

– Aurora Amicone 400 stile libero ragazze 2009