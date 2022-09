Aleksei Medvedev e Chiara Teocchi trionfano alla Gimondi Bike

lunedì, 26 settembre 2022

Iseo (Bresdcia) – Aleksei Medvedev e Chiara Teocchi sul gradino più alto del podio alla Gimondi Bike. Ha vinto la terza gara consecutiva lasciando ancora il segno nella Gimondi Bike come nel 2018. Dopo aver aspettato quattro anni e aver concluso al secondo posto l’edizione 2019, il campione russo ha dimostrato di essere l’uomo più veloce nella gara che si è disputata tra Sebino e Franciacorta.

Come previsto e come successo nelle passate edizioni, è stata la scalata finale alla Madonna del Corno a delineare la corsa dove il portacolori di Soudal-Lee Cougan International Team ha accelerato e imposto un passo che gli ha permesso di allungare al comando per volare verso il traguardo tutto solo. Dietro ad Aleksei Medvedev (Soudal Leecougan International Team) la coppia della Scott Racing formata dal camuno Cristian Cominelli e Jacopo Billi, quindi Riccardo Chiarini (Cicli Taddei), Johnny Cattaneo (Wiler 7C Force), Nicholas Pettinà Mainetti Metallurgica V GT Trevisan), Anton Sitsov (Orbea Club), Andrea Righettini (Cicli Olympia), Marco Rebagliati (Wilier 7C Force) e lo sfortunato Juri Ragnoli (Gs Scott Racing Team) (Alesksei Medved nella foto © Aurora Bandinelli).

In campo femminile testa a testa tra la campionessa italiana Marathon Claudia Peretti (Cicli Olympia) e Chiara Teocchi (Trinity Racing), con quest’ultima che prevale, terza Chiara Burato (Omap Cicli Andreis).

“E’ bello vincere di nuovo questa gara che si è confermata veloce e con un livello molto alto. Non è rilevante quante siano le vittorie di fila in queste settimane, ovviamente tre di fila è fantastico, è davvero positivo per la mia fiducia e posso essere più rilassato in vista delle ultime gare di stagione. Come sempre a decidere la corsa è stata l’ultima salita e quindi ci ho provato e sono riuscito a fare la differenza. Conosco bene il percorso e partecipo a questa gara da diversi anni quindi l’ho pianificata e gestita al meglio”, è il commento di Aleksei Medvedev (Soudal Leecougan International Team).