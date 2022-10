A Pergine Valsugana un centro per lo Sport Paralimpico

martedì, 11 ottobre 2022

Trento – Festival della Cultura Paralimpica, presentata la terza edizione. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti: “Stiamo ragionando affinché l’Ospedale Riabilitativo di Villa Rosa a Pergine Valsugana diventi un Centro per lo Sport paralimpico di rilievo extraprovinciale, ovvero un luogo dedicato a chi vuole provare a fare sport e chi invece già lo sta facendo e vuole continuare ad investire in questo percorso”. L’annuncio è stato dato dal Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti durante la presentazione del Festival della Cultura Paralimpica, evento patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano con la partecipazione della Fondazione Milano-Cortina 2026.

“I primi passi per l’attuazione del progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Pergine Valsugana, sono stati fatti attraverso la costituzione di un Comitato – ha continuato Fugatti – e la stipula di una convenzione tra Comitato Italiano Paralimpico e APSS che consentirà l’attivazione di percorsi di avviamento allo sport integrati con l’attività di riabilitazione adatti a tutte le esigenze e tutte le età, all’interno dell’ospedale”.

Il Comitato Italiano Paralimpico ha scelto, Milano, luogo simbolo della prossima edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, per la terza edizione della manifestazione in programma da oggi al 14 ottobre. In occasione di questo Festival il presidente Fugatti ha ricordato che il Trentino sarà uno dei territori protagonisti dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. In particolare, le Paralimpiadi, in programma dal 6 al 15 marzo 2026, saranno accolte in Val di Fiemme. Tesero ospiterà le gare di sci nordico e biathlon nelle stesse sedi di gara delle Olimpiadi.

“Le Paralimpiadi sono un valore aggiunto per il nostro territorio – ha concluso Fugatti – e stiamo lavorando per l’adeguamento degli impianti sportivi, del villaggio olimpico e in generale di tutte le strutture che saranno coinvolte nell’accoglienza degli atleti”.

Ha preso il via questa mattina il Festival della Cultura Paralimpica con una giornata di riflessione che si è svolta alla Torre Allianz di Milano e che ha visto la presenza di importanti rappresentanti delle istituzioni e del mondo dello sport. “Si tratta di un’altra importante tappa di un viaggio attraverso il quale vogliamo sottolineare che il nostro non è solo un movimento che regala soddisfazioni sportive ma che vuole anche contagiare un Paese, aiutarlo a crescere, nella convinzione che un Paese non cresce solo quando cresce il PIL ma anche quando cresce la cultura”, ha sottolineato il Presidente del CIP Luca Pancalli.

Il Festival della Cultura Paralimpica è un’iniziativa ideata dal Comitato Italiano Paralimpico con l’obiettivo di promuovere una diversa percezione della disabilità mediante i racconti, le testimonianze e le parole dei protagonisti del mondo dello sport paralimpico e di tutti coloro che, a diverso titolo, hanno affrontato questo tema. L’inclusione non è un luogo comune è il claim scelto per sottolineare il tema al centro di questa edizione. Inclusione come lotta ai pregiudizi e alle differenze ma anche come percorso che richiede conoscenza, impegno, libertà di pensiero.

Le iniziative – in programma dal 12 al 14 ottobre – si svolgeranno presso la Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4. L’area ospiterà due mostre fotografiche, due corner per dibattiti e presentazioni di libri, una rassegna cinematografica, un palco centrale con gli interventi di tanti ospiti del mondo della comunicazione, dello spettacolo, dell’arte, della cultura, dello sport e delle istituzioni.