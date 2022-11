Free Skipass nei comprensori della Valle Camonica dal 6 dicembre

giovedì, 10 novembre 2022

Breno (Brescia) – In Valle Camonica e Val di Scalve viene riproposto il Progetto Free Skipass per la stagione invernale 2022/2023. Il progetto, promosso dal Consorzio BIM di Valle Camonica, è riservato a ragazzi e ragazze della valle dai 6 ai 16 anni ed è valido nei comprensori Aprica- Corteno Golgi, Borno, Schilpario, Ponte di Legno-Tonale, Val Palot, Presolana-Monte Pora, Spiazzi di Gromo, Lizzola e Selvino. Quest’anno non hanno aderito all’iniziativa Montecampione e Colere. Lo scorso anno sono stati 7mila i ragazzi e ragazze, su poco più di 18mila aventi diritto, a fruire dello Skipass gratuito.

Il progetto, che vede coinvolti 95 Comuni ed ha un costo di 400mila euro, è stato illustrato ieri dall‘assessore allo Sport della Comunità Montana, Massimo Maugeri, con Demis Zandra della Borno Ski Area, evidenziando che si tratta un’iniziativa che avvicina i ragazzi tra agli sport invernali e offre loro l’opportunità di sciare gratis. “Sensibilità e importanza sociale per portare i ragazzi a frequentare le nostre realtà e i Comprensori sciistici”, è stato il messaggio dell’assessore Maugeri.

La Comunità Montana ed il Bim di Valle Camonica, riproponendo questa importante agevolazione continua a sostenere con grande impulso un settore strategico dal punto di vista sportivo e turistico quale è quello dei comprensori sciistici.

Le richieste degli skipass dovranno essere avanzati ai Comuni di residenza dei ragazzi e ragazze, compilando l’apposito modulo, con fotocopia carta d’identità, fototessera del minore e 5 euro di cauzione tessera. La scadenza è fissata al 22 novembre e gli skipass saranno attivi dal 6 dicembre 2022 fino al termine della stagione.