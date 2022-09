Elezioni politiche 2022: tutti i candidati in provincia di Sondrio

venerdì, 23 settembre 2022

Sondrio (Ch. Pa) – Domenica 25 settembre si elegge il nuovo Parlamento. In provincia di Sondrio gli elettori sono chiamati a scegliere tra 150 candidati, rispettivamente nel collegio plurinominale regionale della Camera dei Deputati e nei collegi uninominali. Urne aperte dalle 7 alle 23.

In totale, tra Camera e Senato, si tratta di 138 candidati anche se, va detto che la legge elettorale – non sono previste le preferenze – non consente una vera scelta da parte del cittadino.

Ma vediamo chi sono tutti gli aspiranti a un seggio a Montecitorio o a Palazzo Madama seguendo l’ordine ufficiale, quello che si ritrova anche sui manifesti elettorali che in questi giorni sono affissi in tutti i Comuni.

Camera dei Deputati Uninominale in lizza nel collegio che comprende Sondrio sono:

Carlo Trotalli (Vita)

Daniela Mosca (Italia sovrana e popolare)

Luca Sangalli (Movimento 5 Stelle)

Cristian Pavioni (Unione Popolare)

Alessandro Stefano Bertolini (Azione – Italia Viva)

Giancarlo Giorgetti (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati)

Angelo Beltrama (Mastella – Noi di Centro)

Valeria Caterina Duico (Alleanza Verdi Sinistra, +Europa, Partito Democratico e Impegno civico)

Francesca Losi (Per l’Italia con Paragone – Italexit).

Camera dei Deputati Plurinominale

Gli elettori possono scegliere, come detto, tra 15 partiti, ciascuno con quattro candidati.

Vita con Paola Sartorelli, Carlo Trotalli, Vittoria De Benedittis, Teodosio De Bonis;

Italia Sovrana e Popolare con Antonello Cresti, Daniela Mosca, Lorenzo Michele Lambrughi detto Lambrenedetto, Ivana Costa

Movimento 5 Stelle con Giovanni Currò, Carmela Colomo, Giovanni Galimberti, Elena Calogero

Unione Popolare con Cristiano Negrini, Carolina Crippa, Giovanni Roveda, Stefania Sala

Azione – Italia Viva con Mauro Del Barba, Maria Chiara Gadda, Luca Perego, Anna Veronelli

Forza Italia con Stefano Benigni, Melania De Nichilo Rizzoli, Massimo Morini, Alice Regalia

Fratelli d’Italia con Sara Kelany, Novo Umberto Maerna, Barbara Mazzali, Stefano Molinari

Lega con Eugenio Zoffili, Simona Bordonali, Jari Colla, Silvana Snider

Noi Moderati con Ilaria Cavo, Claudio Rino Francesco Calì, Martina Parisse, Damiano Zambelli

Mastella – Noi di centro con Angelo Beltrama, Chiara Van Ellinkhuizen, Jacopo Gervasini, Manuela Motta

Alleanza Verdi Sinistra con Devis Dori, Sara Canali, Diego Schettino, Celeste Grossi;

+Europa con Olivia Ratti, Luca Monti, Federica Giorgio, Stefano Morcelli;

Partito Democratico con Chiara Braga, Pierluigi Morelli, Patrizia Lissi, Paolo Furgoni

Impegno Civico con Serena Francesca Pratelli, Andrea Caso, Emiliana Morgante, Saverio Boggi;

Per l’Italia con Paragone con Gianluigi Paragone, Francesca Losi, Emanuele Greco, Carla Clerici.

Senato Uninominale

Nel collegio che comprende anche la provincia di Sondrio i nove candidati sono:

Concetta Aurora Longo ( + Europa, Impegno Civico, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico)

Lisa Molteni (Mastella – Noi di centro)

Licia Ronzulli (Noi moderati, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia)

Leonarda Maria Barbarotta ( Italia sovrana e popolare)

Tommaso Leoni (Movimento 5 Stelle)

Roberto Maggi (Per l’Italia con Paragone)

Giuseppe Conti (Azione – Italia Viva)

Pierluigi Tavecchio (Unione Popolare)

Marzia Del Papa (Vita)

Senato plurinominale

Anche al Senato sono quindici i partiti presenti:

+Europa con Valerio Federico, Simona Emanuela Anna Carolina Viola, Michele Andrea Alfredo Usuelli, Donata Garrasi;

Impegno Civico con Gregorio Donnarumma, Silvia Carbone, Piercarlo Borgogelli Ottaviani, Simona Bruschi;

Alleanza Verdi Sinistra con Maurizia Punginelli, Paolo Lanfranchi, Simona Anna Toffoletti, Maurizio Antonio Cremascoli;

Partito Democratico con Alessandro Alfieri, Roberta Songini, Marco Maria Riboldi, Rosanna Leotta;

Mastella – Noi di Centro con Lisa Molteni, Fabrizio Caleffi, Maria Vivolo, Andrea Michele Arcangelo Vivolo;

Noi Moderati con Raffaele Cattaneo, Maura Magni, Antonio Saggese, Josephine Pasco;

Lega con Maria Cristina Cantù, Paolo Arrigoni, Daisy Pirovano, Giuseppe Valditara;

Fratelli d’Italia con Alessio Butti, Francesca Caruso, Rosario Antonio Mancino, Cristina Cattaneo;

Forza Italia con Licia Ronzulli, Alberto Barachini, Stefania Gabriella Anastasia Craxi, Adriano Paroli;

Italia Sovrana e Popolare con Andrea Franceschelli, Leonarda Maria Barbarotta, Riccardo Paolo Tilotta, Emanuela Bruna Guggiola Pasolini;

Movimento 5 Stelle con Bruno Marton, Francesca Bonoldi, Claudio Zocco, Luz Marta De Poli;

Per l’Italia con Paragone con Massimo Zanello, Marina Fumagalli, Fabio Meroni, Mara Baila;

Azione – Italia Viva con Giuseppina Versace detta Giusy, Ivan Scalfarotto, Monica Colombo, Angelo Leva;

Unione Popolare con Mario Stano Bruno Belsito, Maria Domenica Braccio, Luigi Panzeri, Anna Maria Luridiana.