Vermiglio: riduzione consumi energetici, lampioni spenti alle 21

lunedì, 31 ottobre 2022

Vermiglio (Trento) – L’Amministrazione comunale di Vermiglio (Trento) punta a contenere i consumi energetici sugli impianti di illuminazione pubblica. Il sindaco Michele Bertolini (nella foto), ha scritto una lettera ai cittadini, illustrando la decisione e i provvedimenti che saranno adottati nelle prossime settimane. In particolare è intenzione del Comune adottare delle misure di contenimento dei consumi per l’illuminazione pubblica, oltre che per il funzionamento della “macchina d’ufficio” e degli strumenti di lavoro a disposizione del personale. In riferimento all’illuminazione pubblica saranno acquistati dei timer che permetteranno di spegnere parte dell’illuminazione pubblica alle 21.

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Lettera del sindaco Michele Bertolini

“Cari cittadini, il recente vertiginoso aumento di costi energetici, che stiamo subendo, mette a dura prova la stabilità economica di tutte le famiglie e delle imprese e, al contempo, grava in maniera importante anche sul bilancio degli enti locali e dunque anche del nostro Comune.

Emerge infatti, in maniera evidente la necessità collettiva di adottare comportamenti virtuosi, legati al consumo dell’energia stessa, come più volte sollecitato anche del Governo centrale e dalle Istituzioni Europee.

Sono certo che ciascuno di noi saprà adottare le misure più corrette ed adeguate per contenere il consumo dell’energia sia elettrica che termica, anche durante la lunga stagione invernale.

Anche il Comune, a fronte del cosiddetto caro energia e, considerate le prospettive dell’immediato futuro che vedono un ulteriore aumento dei costi a carico della parte corrente del nostro bilancio comunale, intende adottare delle misure per contrastare l’impatto negativo che il maggior costo energetico ha, rispetto alla finanza locale.

Per quanto riguarda l’impiego dell’energia elettrica degli impianti comunali è intenzione del Comune adottare delle misure di contenimento dei consumi per l’illuminazione pubblica, oltre che per il funzionamento della “macchina d’ufficio” e degli strumenti di lavoro a disposizione del personale conoscendo la sua funzione di salvaguardia della pubblica sicurezza.

Proprio in riferimento all’illuminazione pubblica, abbiamo pensato di acquistare dei timer che permettano di spegnere parte dell’illuminazione pubblica ad un determinato orario (alle 21).

Nelle prossime settimane dunque, si procederà all’installazione di questi dispositivi, in grado di regolare il periodo di accensione dell’impianto, consentendo un migliore efficientamento e ottimizzando lo sfruttamento delle fonti energetiche.

Questo porterà con un po’ di collaborazione e sacrifici a numerosi risparmi al nostro paese e alle casse comunali.

Nei prossimi giorni quindi, i tecnici del cantiere comunale interverranno sulle centraline che regolano la rete di illuminazione pubblica per apportare queste modifiche.

Anche per quanto riguarda le luminarie di Natale, nonostante sia nostra intenzione preservare lo spirito natalizio e garantire la vocazione turistica e accogliente del nostro paese, abbiamo deciso di ridurle ulteriormente.

Dunque, non verranno installate su tutti i corpi illuminanti ma razionate e scelte a basso contenuto energetico.

Siamo consapevoli che questi accorgimenti sono soltanto un piccolo segnale, ma necessario e doveroso affinché tutti, nel nostro piccolo, possiamo dare il nostro contributo.

Vi chiediamo quindi un po’ di pazienza, perché i tecnici dovranno, nei prossimi giorni, testare l’impianto, valutarne il buon funzionamento e l’impatto sulla nostra quotidianità.

Forse sarà banale, però è anche l’occasione per fermarsi ad osservare il nostro cielo stellato e magari soffermandoci a pensare di quanto la guerra influisce sul benessere futuro di tutti noi”.