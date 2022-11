Vermiglio, lavori e progetti dell’Amministrazione Bertolini: il bilancio

giovedì, 24 novembre 2022

Vermiglio (Trento) – Opere realizzate, progetti e interventi in fase d’appalto. L’Amministrazione comunale di Vermiglio (Trento), guidata dal sindaco Michele Bertolini (nella foto) sta portando avanti una serie di opere pubbliche, e in due serate – una al Polo Culturale e l’altra in sala Presanella al Tonale – è stato tracciato un quadro a due anni dall’elezione. Uno sguardo anche ai grandi eventi in programma nel paese dell‘Alta Val di Sole: dopo la prima edizione della Coppa del mondo di Ciclocross del 2021 la data è stata confermata anche per il 2022 e ai Mondiali Master invernali 2024 sono state assegnate a Vermiglio le gare di fondo e biathlon.

“Non sono stati due anni semplici – spiega il sindaco Michele Bertolini -, in particolare la seconda ondata di Covid 19 nell’ottobre 2020 ci ha riportato con il pensiero di un anno indietro a ricordare le care persone perse durante la pandemia. La nostra economia è poi stata frenata della mancata apertura degli impianti da risalita nell’inverno 2020-21 e dopo un periodo di serenità, ora altre incognite gravano sul futuro quali la guerra in Ucraina e aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime”.

Inoltre c’è la devastazione dei boschi a causa di un’infestazione di bostrico senza precedenti a cui il Comune di Vermiglio sta cercando di far fronte con i limitati mezzi a disposizione insieme al Servizio Forestale della Provincia di Trento.

Il sindaco di Vermiglio ha ringraziato i cittadini “per la forza dimostrata e per come siete stati in grado di uscire da un periodo buio rafforzando i rapporti interpersonali e stringendo le maglie della comunità e del volontariato”.

LE OPERE REALIZZATE – In particolare sono stati realizzati: lavori di somma urgenza per la frana a monte dell’abitato di Cortina, cappotto e sostituzione serramenti malga Valbiolo, cappotto e sostituzione serramenti caserma dei carabinieri, manutenzione straordinaria laghetti San Leonardo con svuotamento e pulizia terzo laghetto, sostituzione corpi illuminanti dei lampioni con Led puntando a un sensibile risparmio dal punto di vista energetico, rifacimento terrazze per risolvere la problematica di infiltrazioni di acqua al Polo Culturale, manutenzione sentieri, sostituzione reti campo da calcio, reti e pavimentazione campi da calcetto, realizzazione campo da beach volley, sentiero, orti botanici e osservatorio presso lago Valbiolo, asfaltatura strade comunali, rifacimento arredo ufficio turistico Passo del Tonale e arredo ufficio turistico Vermiglio, bonifica agraria in località “Le ghiane” con rettifica e sistemazione strada di accesso e pavimentazione in porfido scuola elementare.

Alla Centrale di Stavel sono terminati i lavori di ammodernamento della centrale a cui è seguita durante questa estate la manutenzione straordinaria di una turbina e la centrale di teleriscaldamento di Tonale energia è terminata la conversione a cippato.

RACCOLTA DIFFERENZIATA – Grande attenzione è posta al nuovo metodo di raccolta differenziata dei rifiuti. L’obiettivo – come indicato dalla Giunta comunale di Vermiglio – è superare l’80% di raccolta differenziata per essere al passo con i tempi ed essere i primi a dare il buon esempio sul rispetto dell’ambiente. La Provincia di Trento sta vivendo un periodo delicato dal punto di vista del rifiuto secco residuo con l’esaurimento della discarica “Ischia Podetti” e la conseguente riapertura della discarica di Monclassico, quindi – secondo il sindaco Bertolini – “tutti siamo chiamati a fare la nostra parte: abbiamo notato come vi siano dei casi in cui i rifiuti vengono abbandonati a lato delle “campane” comportando in questo modo un aumento di costo per tutti”. Per ovviare a questo problema vi saranno dei monitoraggi nelle prossime settimane per sanzionare le pratiche scorrette.

I GRANDI PROGETTI – Nuova centrale Vermigliana, dopo un anno di moratoria da parte della Provincia di Trento con blocco di tutte le nuove concessioni è ripreso da qualche mese l’iter autorizzativo.

Tangenziale Tonale: è stato approvato da parte del Consiglio Comunale il progetto preliminare.

Family Village: l’azienda vincitrice dell’appalto ha chiesto il concordato preventivo presso il tribunale di Trento. Il contratto per questo è stato rescisso e siamo in procinto di riaffidare le opere rimanenti.

Pista ciclabile: sono in corso di realizzazione i lavori riguardanti la pista ciclabile Ossana- Vermiglio (nella foto credit Mauro Mariotti) e sono stati inoltre destinati 900mila euro al Comune di Vermiglio per il proseguo del percorso fino al Passo del Tonale.

LAVORI IN CORSO – Teleriscaldamento edifici pubblici: sono in corso di collaudo i lavori che permetteranno di mettere in funzione il sistema di teleriscaldamento degli edifici pubblici alimentati con la caldaia al polo culturale.

Parcheggio Fraviano: sono terminati i lavori di realizzazione del garage pubblico privato con relativi posti auto pubblici. I box sono in consegna ed entro fine anno saranno perfezionati i contratti definitivi.

Rifacimento tubazione acque bianche zona piazza Tonale: sono in corso di realizzazione i lavori di prevenzione urgente con nuovo canale delle acque bianche a monte dell’abitato e canale interrato presso la piazza. I lavori sono iniziati durante la stagione estiva comportando qualche disservizio alla mobilità per cui ringraziamo per la comprensione.

Rifacimento raccolta acque zona via di San Bartolomeo: sono in corso di realizzazione i lavori di prevenzione urgente con nuovo canale a cielo aperto e sistemazione dell’area.

