Una centralina idroelettrica sul torrente Vermigliana

venerdì, 5 agosto 2022

Vermiglio – Avviato l’iter per la concessione ad uso idroelettrico del torrente Vermigliana.

L’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige: la società E.WA.C. ha avanzato alla Provincia di Trento la richiesta di concessione per poter derivare dal torrente Vermigliana, alla quota di circa 1390 metri in Comune di Vermiglio (Trento), la portata d’acqua di 688,00 l/s medi e di 1650,00 l/s massimi ad uso idroelettrico per produrre, sul salto di 67,68 m, la potenza nominale media di 456,51 kW.

Con la pubblicazione dell’avviso è iniziato l’iter per ottenere l’ammissibilità e in questa fase la Provincia di Trento acquisirà i pareri delle istituzioni locali. Sulla richiesta si sono accesi i riflettori degli ambientalisti trentini.