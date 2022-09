Trentino, venerdì trasporto pubblico in sciopero

mercoledì, 14 settembre 2022

Trento – Le lavoratrici e i lavoratori trentini venerdì aderiscono allo sciopero nazionale indetto unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal contro intimidazioni, minacce e aggressioni di cui sempre più frequentemente sono vittime conducenti, controllori e personale dei trasporti pubblici. Da mesi i sindacati di categoria denunciano la piaga delle violenze: basta la richiesta del titolo di viaggio o il rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina per scatenare insulti, sputi, calci e pugni. Lunga la lista degli addetti finiti al pronto soccorso in questi mesi in tutta Italia, mentre i loro colleghi si percepiscono sempre più soli su convogli e binari, alla mercé degli utenti più violenti.

Una situazione intollerabile per sindacati che da tempo chiedono interventi a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Fino ad oggi i datori di lavoro sono rimasti in larga parte immobili di fronte alle denunce del personale così come non si sono visti provvedimenti anche a livello legislativo per prevenire e scoraggiare il ripetersi di questi episodi di violenza accaduti, purtroppo, anche sul territorio provinciale.

Per queste ragioni venerdì lavoratrici e lavoratori si fermeranno per otto ore. Il personale viaggiante gomma/ferro, quindi bus, corriere e ferrovia, e quello delle biglietterie incroceranno le braccia dalle 8.30 alle 16; il personale degli impianti fissi, officina e impiegati sciopereranno per l’intero turno di lavoro.