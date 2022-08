Tonalestate: nel weekend gli incontri a Ponte di Legno e Vermiglio

mercoledì, 3 agosto 2022

Passo del Tonale – Torna Tonalestate International Summer University, con tre giornate che si svolgeranno da sabato 6 all’8 agosto tra Passo del Tonale, Ponte di Legno (Brescia) e Vermiglio (Trento). Quest’anno, dopo due edizioni che si sono svolte “online” attraverso messaggi e interventi postati sul sito internet, il convegno ritorna con un nuovo format, quello di una Summer University.

Il tema scelto per la 23esima edizione è quello della gratuità, il cui titolo “Veni Vidi … Gratis” invita a riflettere, ascoltare, vedere e ripensare la logica con cui si muovono le nostre società, che sia nell’ambito della cultura, dell’economia, della politica o dei rapporti interpersonali.

IL PROGRAMMA

Sabato 6 agosto 2022 – Sala Paradiso

VENI: cosa siamo venuti a fare?

Sala Paradiso Hotel Mirella, Ponte di Legno

10.15 Apertura del Convegno

Introduzione ai lavori di Elena Lanzoni, direttrice di Tonalestate e Maria Paola Azzali, presidente

10.30 Prolusione L’amore gratuito di Dio

Giovanni Battista Re, Prefetto Emerito della Congregazione per i Vescovi e Decano del Collegio Cardinalizio

11.00 pausa

11.15 introduzione al tema: “la Gratuità: Veni, Vidi… Gratis”

Eletta Paola Leoni, direttrice del Centro Studi di Tonalestate;

11.30 Back to the wall

Gian Guido Folloni, presidente Istituto Italiano per l’Asia

12.15 The American Empire in Crisis and the Growing Threat of Nuclear War

Peter Kuznick, Professore di Storia e Direttore del Nuclear Studies Institute all’ American University di Washington D.C.

Sala Presanella, Passo del Tonale

16.00 Ucraina : Primi insegnamenti (modesti) di una guerra

Dominique Vidal, giornalista, già direttore de Le Monde Diplomatique

16.45 Tavola Rotonda moderata da Nicolò Ferrari del Centro Studi di Tonalestate

Partecipano: Gian Guido Folloni, Peter Kuznick e Dominique Vidal

18.15 pausa

18.30 Suspended Life

Yassin El-Aj Saleh, giornalista e scrittore siriano

21.30 “Gratuità” (serata di video documentari e incontro con l’autore)

Giorgio Fornoni, reporter free lance

Domenica 7 agosto 2022

VIDI: come ci guardiamo?

Sala Paradiso, Hotel Mirella, Ponte di Legno

9.30 Découvrir l’autre en soi (lecture juive de la parabole du Samaritain)

Hervé Elie Bokobza, docente di Ebraismo al Centre Communautaire di Parigi

10.15 La gratuité du don en islam

Ghaleb Bencheick, Presidente della Fondation de l’Islam de France

11.00 The Great Company

Angela Volpe, docente alla facoltà di Global Liberal Studies all’Università Nanzan di Nagoya e Chun Ni Au Yeung, studentessa in Studi Asiatici all’Università Nanzan di Nagoya

11.45 pausa

12.00 Gratuità: conversione a uno stile di vita alternativa

Walter Kasper, Prefetto emerito del Pontificio consiglio per l’Unità dei Cristiani

Teatro di Vermiglio

16.00 Tavola Rotonda moderata da Pietro Vecchi del Centro Studi di Tonalestate

Partecipano: Hervé Elie Bokobza, Ghaleb Bencheick, Angela Volpe, Chun Ni Yeaung

17.30 pausa

Polo Culturale di Vermiglio

17.45 Visita guidata all’esposizione “Fame e sete di Te” e incontro con l’artista Vladimir Sabillon, pittore

Teatro di Vermiglio

18.30 Chi decide dei doni della terra?

Salvatore Ceccarelli, biologo freelance

Teatro di Vermiglio

21.30 Oui primordial

Odile Sankara, attrice, scrittrice (Burkina Faso)

Lunedì 8 agosto 2022

GRATIS: sul serio?

Sala Paradiso, Hotel Mirella, Ponte di Legno

9.30 Condamnés à la gratuité, interdits de gratuité

Jean Tonglet, volontario del movimento ATD Quarto Mondo

10.15 La gratuità nella giustizia: un’eccezione alla regola?

Tommaso Greco, docente di Filosofia del Diritto, Università di Pisa

11.00 Francie, my father

Nodlaig Ni’Bhrollaigh, cantante e musicista, Irlanda del Nord

11.15 pausa

11.30 Per una nuova generazione dell’incontro

Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Sala Presanella, Passo del Tonale

16.00 Invece della vittoria

Raniero La Valle, politico, giornalista

17.00 Tavola Rotonda moderata da Anna Maria Cavalletti del Centro Studi di Tonalestate Partecipano: Tommaso Greco, Jean Tonglet

18.15 pausa

18.30 Conclusioni

21.30 Concerto finale Flor y Canto

Nodlaig Ni’Bhrollaigh (arpa e voce), Luis Carlos Orellana (violino), Rodolfo Hernandez (Chitarra e voce), Pietro Vecchi (Chitarra e voce).