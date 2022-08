Sci, tre gare internazionali nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale

mercoledì, 31 agosto 2022

Ponte di Legno – Dal 13 al 18 dicembre saranno concentrate nel comprensorio tra Lombardia e Trentino due gare di Coppa Europa di sci alpino, due gare di Coppa del mondo di sci alpinismo e una gara di Coppa del mondo di ciclocross. Tre punte di diamante di un inverno ricco di eventi sportivi prestigiosi

Pontedilegno-Tonale si prepara a un inverno ricco di eventi sportivi prestigiosi. L’ultimo ad essere stato ufficializzato, ma che si svolgerà per primo in ordine di tempo, è la Coppa Europa di sci alpino che il 13 e 14 dicembre porterà a Ponte di Legno (Brescia) due gare di Gigante femminile. Nei giorni scorsi, i responsabili FIS accompagnati dal presidente del Comitato FISI Alpi Centrali, Franco Zecchini, hanno fatto un sopralluogo (nella foto) sulla pista Casola nera che è stata giudicata idonea per ospitare le gare.

L’organizzazione dei due giganti femminili è affidata allo Sci Club Ponte di Legno, presieduto da Bruno Faustinelli: “Siamo molto felici di questa opportunità che ci si è presentata. Si tratta del secondo circuito più importante dello sci alpino e potrebbe aprirci la strada per ospitare finalmente, un giorno, una gara di Coppa del mondo”. Questo successo è frutto di importanti investimenti fatti negli anni scorsi, che hanno portato ad un ampliamento della pista Casola nera: il suo tracciato, che si snoda all’interno del bosco da 1.792 a 1.500 metri di quota e ha raggiunto una larghezza di 50 metri, ospita ogni inverno gli allenamenti degli atleti italiani e di altre nazioni che si preparano proprio qui per l’appuntamento con la Coppa del mondo di Adelboden.

Nella stessa settimana di dicembre sono in programma poi altri importanti appuntamenti sportivi. Si tratta della Coppa del mondo di sci alpinismo, che torna per il terzo inverno consecutivo e porterà i più forti atleti a confrontarsi nella spettacolare gara Sprint (venerdì 16 dicembre a Ponte di Legno sulla pista Valbione) e nella Individual (domenica 18 dicembre sul ghiacciaio Presena), e della Coppa del mondo di ciclocross che sabato 17 dicembre tornerà a Vermiglio (Trento) per un’emozionante sfida in sella alla bike, resa più adrenalinica dal fondo innevato.