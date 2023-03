Sci di Fondo, l’avvio del weekend dei Campionati Italiani Ragazzi a Vermiglio

sabato, 18 marzo 2023

Vermiglio (Trento) – Weekend di gare per i Campionati Italiani Ragazzi Sci Fondo, organizzati dalla Sci Fondo Val di Sole. La sfilata di apertura a Vermiglio (Trento) alla presenza del sindaco Michele Bertolini, amministratori locali, rappresentanti della Fisi e dei diversi comitati, con i comitati Calabro-Lucano, Abruzzo, Lazio e Sardegna e quelli comitati alpini, le Alpi Centrali conta il maggior numero di concorrenti (77) ha dato il via alla manifestazione.

Nelle prime gare della categoria Ragazzi (13-14 anni) – su una pista di poco più di un chilometro e ostacoli che mettono alla prova rapidità ed agilità del gesto atletico – si sono confrontati prima in modo individuale, poi gli atleti si sono sfidati in batterie di 6 formate in base al tempo della prima prova.

L’agonismo e il fair play hanno portato in pista 151 ragazze e sul podio Viola Camperi delle Alpi Occidentali, 175 ragazzi, di cui sul podio Gabriel Selle del Trentino. La prima ragazza trentina, undicesima, è proprio l’atleta di Vermiglio Sofia Longhi, e quinto è arrivato anche l’atleta dello Sci Fondo Val di Sole, società organizzatrice.

“Fortunati per riuscire a sciare su un campo innevato perfetto, tra prati quasi verdi, con un team di volontari ben impostato, sono mancati i ragazzi ed i bambini come spettatori, impegnati dietro i banchi di scuola, li aspettiamo nei prossimi giorni”, è il commento degli organizzatori.

Oggi e domani tra le 9.30 e le 12.30 le gare sulle piste di Campo Carlo Magno per una prova sulla distanza e la staffetta mista, maschi e femmine.