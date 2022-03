Campionati Regionali Children: i risultati delle gare a Pontedilegno-Tonale

martedì, 8 marzo 2022

Ponte di Legno – Nella seconda giornata dei Campionati Regionali Allievi, organizzati dallo sci Club Ponte di Legno, è andato in scena lo Slalom Speciale. Sul gradino più alto del podio sia tra i ragazzi sia tra le ragazze due atleti del 2007.

In campo maschile vittoria di Fabio Ferraris (Ossola Ski Team) che ha chiuso le due manche, tracciate sulla pista Casola Nera, con il tempo di 1’14”78. Al secondo posto, confermando il risultato del gigante di ieri, è giunto Hans Peter Picco (Skiing) in 1’15”02. Sul terzo gradino del podio è invece salito il vincitore del gigante, Giacomo Galli (SC Lecco) che ha chiuso le due manche in 1’15”07.

Tra le ragazze Giorgia Oprandi (Val Palot Ski) si mette al collo il secondo oro dei suoi Campionati regionali, ma questa volta sale da sola sul gradino più alto del podio dal momento che Angelica Bettoni Mameli (Brixia sci), vincitrice con lei del gigante, ha chiuso lo slalom al secondo posto. Una vittoria quella della ragazza del Val Palot molto netta in quanto con il tempo finale di 1’13”27 infligge quasi 2 secondi ad Angelica Bettoni che chiude la sua prova in 1’15”27. Sul terzo gradino del podio è salita Giulia Mariani (CS Madesimo) in 1’17”21.

SUPERG RAGAZZI

Mentre gli allievi erano impegnati nella prova di slalom speciale a Ponte di Legno, i ragazzi disputavano il SuperG dei regionali sulla pista Serodine Gara al Passo del Tonale.

Dei 113 iscritti alla prova maschile in 95 hanno tagliato il traguardo, mentre sono state 63 le ragazze che hanno terminato la loro prova su 85 iscritte. Ad aggiudicarsi il titolo regionale di SuperG è stato Simone Migliorati (Sc Radici Group) che ha chiuso la sua prova in 1’03”43. Al secondo posto è giuntoTommaso Vistali (Brixia Sci) in 1’04”32, mentre terzo è stato Martino Galli (Sporting Livigno) in 1’04”36.

In campo femminile successo per Carlotta Pedrolini (2009) dell’Agonistica Bernina in 1’05”40 che ha preceduto, nell’ordine, Alessia Oliva (Ski Club Borno) 1’06”06 il suo tempo, e Veronica Triboldi (Brixia Sci) che ha fermato il cronometro in 1’06”14.