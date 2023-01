Scatta la Winter Marathon 2023: Madonna di Campiglio centro dell’evento, stasera auto a Ponte di Legno. Programma e percorso

giovedì, 19 gennaio 2023

Madonna di Campiglio – 35 anni di Winter Marathon: da oggi al 22 gennaio 2023 Madonna di Campiglio (Trento) è il centro nevralgico della nuova edizione con partenza, arrivo delle due tappe e diversi eventi. Stasera il transito anche in Alta Valle Camonica, con Passo Tonale e Ponte di Legno. Foto di Pierpaolo Romano.

1989-2023: la Winter Marathon compie 35 anni

Diverse le novità previste dagli organizzatori a partire dal percorso rivisto e perfezionato con nuove prove e riproposto su 2 tappe: la prima nella serata di giovedì 19 al termine delle verifiche ante gara, la seconda venerdì 20 attraverso le strade e i passi più affascinanti del Trentino-Alto Adige e le Dolomiti a fare da sfondo. Per concludere in bellezza non mancherà ovviamente il tradizionale show fuori classifica di sabato 21 sul lago ghiacciato con la disputa degli appassionanti trofei a eliminazione diretta.

Alla gara potranno partecipare tutte le vetture costruite entro il 1968 a trazione anteriore o posteriore alle quali si aggiungeranno una selezione di vetture di particolare interesse storico e collezionistico prodotte fino al 1976 e, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, anche un ristretto numero di auto prodotte dal 1977 al 1990 queste ultime in una speciale lista fuori classifica.

A far da cornice all’evento sarà come sempre Madonna di Campiglio, che ospiterà tutte le fasi salienti a partire dalle verifiche ante gara, la partenza e l’arrivo di entrambe le tappe, i trofei speciali sul lago ghiacciato del sabato pomeriggio e le premiazioni finali.

Programma e percorso

Orari di passaggio della prima vettura

TAPPA 1 | GIOVEDI’ 19 GENNAIO

Ore 19.00 MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522)

Ore 19.20 Folgarida

Ore 19.35 Mezzana

Ore 19.55 Vermiglio

Ore 20.30 Passo del Tonale (m. 1884)

Ore 20.55 Ponte di Legno

Ore 21.20 Ristorante La Baracca (sosta cena)

Ore 22.10 PASSO DEL TONALE (m. 1884)

Ore 22.35 Vermiglio

Ore 22.55 Mezzana

Ore 23.10 Folgarida

Ore 23.30 MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522)

TAPPA 2 | VENERDI’ 20 GENNAIO

Ore 13.30 MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522)

Ore 13.50 Folgarida

Ore 13.55 Dimaro

Ore 14.05 Malè

Ore 14.45 Fondo

Ore 15.00 Passo della Mendola (m. 1363)

Ore 15.30 Appiano

Ore 15.50 SAFETY PARK VADENA

Ore 16.00 Bolzano

Ore 16.30 Fiè allo Sciliar

Ore 16.45 Castelrotto

Ore 17.00 Passo Pinei (m. 1437)

Ore 17.10 Ortisei

Ore 17.20 Selva di Val Gardena

Ore 17.40 Passo Gardena (m. 2136)

Ore 18.00 CORVARA

Ore 18.15 Passo Campolongo (m. 1850)

Ore 18.20 Arabba

Ore 18.40 Passo Pordoi (m. 2239)

Ore 19.00 Canazei

Ore 19.10 San Giovanni di Fassa

Ore 19.20 Passo Costalunga (m. 1752)

Ore 19.35 Passo Nigra (m. 1690)

Ore 19.45 Tires

Ore 21.00 Bolzano (sosta cena)

Ore 22.00 FIERA BOLZANO

Ore 22.20 Andriano

Ore 22.30 Nalles

Ore 22.40 Tesimo

Ore 23.00 Passo Palade (m. 1518)

Ore 23.15 Senale – San Felice

Ore 23.30 Fondo

Ore 24.10 Malè

Ore 24.30 FOLGARIDA

Ore 24.50 MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522)

I seguenti orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni.

PROGRAMMA

Giovedì 19 gennaio

Ore 11.00 – 17.00 Ritrovo dei concorrenti presso il Savoia Palace Hotel a Madonna di Campiglio.

Accredito equipaggi a fasce orarie e consegna del kit di partecipazione con numeri di gara, road book e omaggi esclusivi.

Ore 19.00 Tappa 1. Partenza della prima vettura da Piazza Righi a Madonna di Campiglio.

Ore 20.55 Passaggio della prima vettura in Piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno.

Ore 21.20 Cena al Ristorante La Baracca sul Passo del Tonale.

Ore 23.30 Arrivo della prima vettura in Piazza Righi a Madonna di Campiglio.

Rientro in hotel e pernottamento.

Venerdì 20 gennaio

Ore 12.00 Pranzo in hotel.

Ore 13.30 Tappa 2. Partenza della prima vettura da Piazza Righi a Madonna di Campiglio.

Ore 15.50 Passaggio della prima vettura al Safety Park a Vadena.

Ore 18.00 Passaggio della prima vettura a Corvara.

Ore 21.00 Cena al Four Points by Sheraton a Bolzano.

Ore 24.30 Passaggio della prima vettura a Folgarida.

Ore 24.50 Arrivo della prima vettura in Piazza Righi a Madonna di Campiglio.

Rientro in hotel e pernottamento.

Sabato 21 gennaio

Ore 12.00 Pranzo in hotel.

Ore 12.30 – 13.00 Ingresso delle vetture autorizzate sul lago ghiacciato di Madonna di Campiglio.

Ore 13.15 Trofeo CENTRO PORSCHE BRESCIA. Sfida a eliminazione diretta riservato ai primi 8 equipaggi classificati della Winter Marathon su vettura Porsche.

Ore 13.30 Trofeo PERSOL. Sfida a eliminazione diretta riservato ai primi 32 equipaggi classificati della Winter Marathon.

Ore 15.30 Cerimonia di premiazione sul lago ghiacciato di Madonna di Campiglio al termine dei trofei.

Ore 20.00 Cena in hotel e pernottamento.

Domenica 22 gennaio

Ore 9.00 Colazione in hotel con arrivederci all’edizione del 2024.