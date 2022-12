Santa Lucia, festa in Valle Camonica e Trentino: la fiaba di Folgaria

martedì, 13 dicembre 2022

Folgaria (Trento) – Grande festa per Santa Lucia in Trentino e in Valle Camonica. I primi appuntamenti si sono svolti nella serata di ieri e altri nella giornata odierna da Ponte di Legno (Brescia) a Edolo, da Malonno a Darfo Boario, mentre oggi pomeriggio – alle 16:30 – a Vermiglio (Trento) ci sarà l’arrivo di Santa Lucia e dell’asinello.

La fiaba di Santa Lucia anche quest’anno è stata rispettata a Folgaria (Trento). Una tradizione molto forte nella comunità dove gli anziani ricordano che nella notte tra 12 e 13 dicembre i bambini dovevano andare a letto presto perché nella notte la santa con il suo asinello faceva visita ad ogni casa e lasciava calzini di lana, mandarini e frutta secca. In paese la festa è stata organizzata dalla banda folk, dall’associazione Schuetzen e dai commercianti. L’asinello ha portato doni ai più piccoli, il corteo è stato accompagnato per le vie del centro dalle musiche natalizie.