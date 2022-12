Ponte di Legno-Tonale: i carabinieri impegnati nel soccorso sulle piste da sci

mercoledì, 7 dicembre 2022

Ponte di Legno-Tonale – I carabinieri impegnati nel servizio di vigilanza e soccorso sulle piste da sci. E’ ripartito, sui comprensori dell’Alta Valle Camonica, il servizio di vigilanza e soccorso svolto dai militari dell’Arma dei carabinieri sulle piste da sci di Ponte di Legno-Tonale.

In questa stagione i carabinieri saranno impegnati, come negli scorsi anni, in una mirata e attenta attività di vigilanza, finalizzata a prevenire infortuni o comportamenti scorretti dei turisti sulle piste.

L’obiettivo è quello di poter garantire ai numerosi amanti dello sci di divertirsi in sicurezza. I militari saranno impegnati anche nell’attività di soccorso a favore di persone infortunate, come già avvenuto in quattro interventi eseguiti negli ultimi giorni.

Nel 2021 i carabinieri della Stazione di Ponte di Legno (Brescia) avevano assicurato sulle piste da sci, in aggiunta alle ordinarie e quotidiane attività di controllo del territorio, due servizi al giorno (con l’impiego di 4 militari specializzati) per complessivi 130 giorni e quasi 1000 ore di attività per ogni singolo sciatore.

Gli interventi di soccorso erano stati complessivamente 225. Oltre all’Alta valle, il servizio di vigilanza e soccorso delle piste sarà garantito nel comprensorio di Borno – Monte Altissimo, ove saranno inviati militari di rinforzo dal 7° Reggimento Laives.