Ponte di Legno, le spettacolari salite dell’Adamello Ski Raid

sabato, 18 marzo 2023

Passo Tonale – Significative novità per l’ottava edizione dell’Adamello Ski Raid, in calendario sabato 25 marzo, arrivano dal Comitato Organizzatore per quanto riguarda percorso di gara e iscrizioni. Dopo gli ultimi sopralluoghi, grazie alla neve caduta in quota nei giorni scorsi, il direttore di gara Guido Salvetti e il direttore di percorso Mario Sterli hanno deciso di riproporre quasi integralmente il percorso originale della grande classica di skialp, che quest’anno è valida come Campionato del Mondo long distance team e come prova del circuito internazionale La Grande Course. Foto di Maurizio Torri.

Il nuovo tracciato è lungo 39 km con ben 3.360 metri di dislivello positivo e 3.660 metri di dislivello negativo. La partenza sarà posizionata come nelle precedenti edizioni in località Tonalina e sono previsti pure i passaggi a Passo Paradiso e Passo Presena, al rifugio Mandrone, l’incantevole salita verso punta Venerocolo a 3.323 metri come punto più alto della gara e ancora i transiti al Passo Lobbia, la suggestiva Cresta Croce con il cannone della Grande guerra, il Passo dei Tre Denti, il ghiacciaio del Pisganino e la discesa finale verso il centro di Ponte di Legno. Il passaggio sul ghiacciaio del Presena la possibilità di assistere in quota al transito di tutti gli atleti, con apertura anticipata della cabinovia per il pubblico che può salire per fare il tifo.

Si annuncia dunque un’altra edizione di alto livello dell’Adamello Ski Raid, nella tradizionale formula a coppie, dove spicca un montepremi complessivo di ben 30.800 euro, con premi identici per i primi classificati delle categorie maschili e femminili, nel pieno rispetto del principio di parità di genere. Fra le novità spicca poi la premiazione per le categorie master, che da sempre rappresentano l’anima del movimento sci alpinistico in Italia e in tutta Europa.

Cambiano anche i termini per le iscrizioni agevolate, che scadranno alle 12 di giovedì 23 marzo. Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.adamelloskiraid.com. Vista la validità iridata, il Comitato Organizzatore, grazie alla disponibilità del consorzio Pontedilegno Tonale e delle amministrazioni territoriali, ha organizzato per la sera di venerdì 24 marzo la sfilata di tutte le squadre partecipanti, con la bandiera della propria nazione e un momento ufficiale con tutte le istituzioni.