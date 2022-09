Passo Tonale: estate positiva sugli impianti di risalita. Panizza: “Il bel tempo ci ha favorito”

mercoledì, 28 settembre 2022

Passo Tonale – E’ stata un’estate positiva, soprattutto nel mese di luglio, sugli impianti di risalita della Società Carosello-Tonale. I quattro impianti in funzione – le seggiovie Valbiolo e Contrabbandieri, la cabinovia Paradiso e telecabina Presena – hanno fatto da richiamo per migliaia di turisti, in particolare la seggiovia Valbiolo è stata utilizzata dai biker, mentre gli altri tre impianti sono stati utilizzati per escursioni in quota. Domenica scorsa si è conclusa la stagione estiva, e la Società Carosello sta già programmando la stagione invernale che scatterà a novembre.

“E’ stata una stagione estiva positiva – spiega Davide Panizza (nella foto), presidente della Società Carosello -. Grazie al tempo abbiamo avuto un ottimo luglio, con passaggi superiori del 15% nel mese di luglio, mentre ad agosto siamo in linea con gli ultimi anni”. “La stagione estiva specie in alta quota come nella nostra località – aggiunge Panizza – è breve, basta qualche giorno di pioggia per modificare i numeri sui passaggi da positivi a negativi. Quest’estate abbiamo avuto un ottimo luglio con gran caldo, che ha favorito le escursioni in montagna e anche agosto, fatta eccezione per qualche giorno sotto Ferragosto, il meteo non ci ha tradito, mentre settembre per l’effetto tempo abbiamo avuto una flessione”.

La Società Carosello guarda al futuro: dal ghiacciaio Presena sono stati tolti i teli geotessili, è arrivata la prima neve che fa ben sperare per la stagione invernale.

“Sul futuro – conclude Davide Panizza – c’è l’incognita “energia” che pesa sul funzionamento degli impianti e confidiamo nelle scelte che il futuro governo e Parlamento per calmierare i costi”. Tra le novità che gli sciatori troveranno al Tonale nella nuova stagione invernale spicca un tapis roulant, nella zona della pista Valena.