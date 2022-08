Passo Paradiso: il 28 agosto torna la Festa della Fratellanza

giovedì, 18 agosto 2022

Vermiglio – La Festa della Fratellanza, giunta alla 45esima edizione, si terrà domenica 28 agosto. Nelle precedenti edizioni l’appuntamento a Passo Paradiso si svolgeva la terza domenica di agosto, ed è coordinata da Achille Serra, figlio di Emilio. Quest’anno l’evento vedrà un maggior coinvolgimento della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino Alto Adige, in particolare con l’assessore Lorenzo Ossanna.

LA CERIMONIA – Domenica 28 agosto Passo Paradiso tornerà ad essere luogo della memoria, animandosi dei colori e delle voci di persone, che si ritroveranno in nome della Pace e l’appuntamento vedrà la tradizionale sfilata da Capanna Presena a Passo Paradiso dove sarà celebrata la Santa Messa.

LA STORIA – Tra il 1915 e il 1918 i due eserciti, italiano e austriaco, si affrontarono in una estenuante guerra di posizione, in condizioni climatiche estreme, di cui ancora oggi troviamo le testimonianze. Il primo scontro avvenne il 9 giugno 1915: l’attacco italiano venne respinto dalle linee austroungariche e la linea del fronte si attestò a Passo Paradiso, per là rimanere fino al 1918. Nel solo inverno 1916-1917, straordinariamente freddo e funestato da innumerevoli valanghe, sul fronte italo-austriaco che correva dallo Stelvio al Garda, morirono 30mila soldati. Nell’estate 1915, il paese di Vermiglio (Trento), già privato degli uomini inviati al fronte, venne evacuato nel campo profughi di Mitterndorf, nell’Austria superiore: gli sfollati furono 1500 e di essi, 204 non fecero ritorno.

Oggi quegli eventi tragici hanno numerosi luoghi simbolo, uno è a Passo Paradiso e dal 1977 su intuizione di Emilio Serra e di Kurt Steiner è stato avviato sui luoghi della Guerra Bianca un comune percorso di pace.