La Coppa del Mondo di Ciclocross torna in Val di Sole e cerca volontari

martedì, 21 novembre 2023

Vermiglio – Anche quest’anno, sabato 9 e domenica 10 dicembre si avrà l’opportunità di vivere un evento unico nel suo genere, il solo appuntamento del grande ciclocross disputato su percorso interamente innevato, destinato a regalare emozioni indimenticabili. Foto di Daniele Molineris.

L’organizzazione della tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole chiama a raccolta i volontari. “Se vuoi vivere un weekend diverso dagli altri, a due passi dai campioni del ciclismo, questa è la tua occasione. Sabato 9 e domenica 10 dicembre a Vermiglio abbiamo bisogno di te, della tua passione per lo sport e del tuo desiderio di far parte di un grande evento!

Se vuoi entrare a far parte della squadra di volontari di Grandi Eventi Val di Sole, ti invitiamo a compilare il form sul nostro sito o tramite il pulsante sottostante e a raccontarci di te, delle tue esperienze e delle tue aspirazioni.

Per chi entrerà a far parte del nostro team abbiamo riservato non solo il kit ufficiale di Val di Sole Bikeland, per farti sentire parte integrante dello staff, ma anche un voucher il ritiro di uno skipass giornaliero gratuito valido per la stagione invernale 2023/2024 del Comprensorio Pontedilegno-Tonale. Se invece preferisci dedicarti alla mountain bike anziché allo sci, potrai riscattare il voucher anche con un bike pass giornaliero valido per la prossima stagione estiva del Bike Park Pontedilegno-Tonale. DIVENTA VOLONTARIO“.