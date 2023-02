Intervento dei vigili del fuoco al Passo Tonale e Vermiglio

sabato, 4 febbraio 2023

Vermiglio (Trento) – Raffica di interventi dei vigili del fuoco del Corpo di Vermiglio (Trento): oltre al forte vento che ha creato problemi anche in altri paesi della Val di Sole, i vigili del fuoco di Vermiglio sono stati chiamati per un servizio tecnico, cedimento di una vetrata in una delle Torri al Passo del Tonale. Sul posto tre pompieri e un mezzo, la situazione è stata risolta in breve tempo.

Invece nelle prime ore del pomeriggio i vigili del fuoco sono stati chiamati per un dissesto in via Cortina con parte del tetto di un’abitazione sollevato dal forte vento. Sono intervenuti 12 vigili con quattro mezzi che hanno lavorato per la messa in sicurezza. Il terzo intervento dei vigili del fuoco del paese dell’alta Val di Sole è stato per liberare una persona bloccata in ascensore.