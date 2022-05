Giro d’Italia: la Polizia Stradale al fianco dei ciclisti

mercoledì, 25 maggio 2022

Lavarone – Ad accompagnare i ciclisti del Giro d’Italia per tutti i 3.034 km della competizione è la Polizia di Stato che con 40 motociclisti della Polizia Stradale, sta scortando il Giro dei Professionisti ed il Giro E-bike attraverso lo Stivale, fino a raggiungere e percorrere, per un breve tratto, la Slovenia.

A fare da cornice altri 20 operatori della Polizia Stradale che, in auto, supportano i motociclisti nella scorta agli atleti ed alla carovana pubblicitaria mentre, altre 17 unità sono schierate in campo per curare i rapporti con le Autorità di tutte le province interessate dalle due competizioni e con i mass media.

Come compagno di viaggio c’è anche il Pullman Azzurro, l’aula multimediale itinerante della Polizia di Stato con cui i poliziotti della Stradale accolgono le scolaresche nell’edizione 2022 di “Biciscuola” iniziativa correlata al Giro d’Italia e che, realizzata in collaborazione con Rcs vuole far conoscere agli studenti delle scuole elementari, il mondo e i valori del Giro ed avvicinarli all’uso della bicicletta e della mobilità sostenibile. Le classi vincitrici delle scuole primarie che hanno partecipato al concorso, incontrano gli agenti e condividono con loro un momento di festa ma, al tempo stesso, di formazione. In provincia di Trento sono state premiate il 25 maggio le classi 5°A Scuola Primaria Dalla Fior di Pinè– IC Altopiano di Pinè, la classe 4°A, Scuola Primaria Lavarone- IC Folgaria, Lavarone, Luserna e il 26 maggio la classe 2°A, Scuola Primaria Borgo Valsugana- IC Borgo Valsugana.