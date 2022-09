Elezioni politiche 2022: tutti i candidati in Trentino Alto Adige

sabato, 24 settembre 2022

Bolzano – Elezioni Politiche 2022, anche in Trentino Alto Adige si vota domani, domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23. Sei i collegi uninominali al Senato, quattro alla Camera, che vanno ad accompagnarsi alle liste per il collegio plurinominale regionale della Camera valido sia per la provincia di Trento che per quella di Bolzano. Ecco tutti i candidati, in ordine di apparizione sulla scheda elettorale nei vari Collegi.

COLLEGI UNINOMINALI SENATO

MERANO U05

Comprende Andriano, Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cermes, Curon Venosta, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Malles Venosta, Marlengo, Martello, Mertina, Merano, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, San Genesio Atesino, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Scena, Senale-San Felice, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terlano, Tesimo, Tirolo, Tubre, Ultimo, Verano.

Candidati

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA DANIELA ROSSI

ALLEANZA VERDI E SINISTRA MARLENE MESSNER

MOVIMENTO 5 STELLE FRANCESCA MORRONE

VITA SUSANNA SINGER

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA GIOVANNA VALENTINI

S?DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT JULIANE UNTERBERGER

TEAM K MARKUS HAFNER

LEGA PER SALVINI PREMIER – FORZA ITALIA – NOI MODERATI – FRATELLI D’ITALIA RITA MATTEI

DIE FREIHEITLICHEN SABINE ZODERER

BRESSANONE U06

Comprende Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo di Trens, Campo Tures, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, La Valle, Laion, Luson, Marebbe, Monguelfo, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Perca, Ponte Gardena, Predoi, Racines, Rasun Anterselva, Renon, Rio di Pusteria, Rodengo, San Candido, SAn Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, SAnta Cristina Valgardena, Selva dei Molini, Selva di Val Gardena, Sesto, Terento, Tires, Val di Vizze, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturno, Villabassa, Villandro, Vipiteno

Candidati

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA RENATE PRADER

ALLEANZA VERDI E SINISTRA HANS HEISS

MOVIMENTO 5 STELLE MARKUS FALK

VITA RUDOLF SCHOPF

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA MASSIMO RAPI

S?DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT MEINHARD DURNWALDER

TEAM K MONIKA SENFTER

LEGA PER SALVINI PREMIER – FORZA ITALIA – NOI MODERATI – FRATELLI D’ITALIA ANDREA CAUSIN

DIE FREIHEITLICHEN ULLI MAIR

BOLZANO U04

Comprende Aldino, Anterivo, Appiano sulla Strada del Vino, Bolzano, Bronzolo, Caldaro sulla Strada del Vino, Cornedo all’Isarco, Cortaccia sulla strada del Vino, Cortino sulla strada del vino, Egna, Laives, Magrè sulla strada del vino, Montagna, Ora, Salorno sulla strada del Vino, Termeno sulla strada del vino, Trodena nel parco naturale, Vadena

Candidati

MOVIMENTO 5 STELLE RENZO RONCAT

VITA HANNES LOACKER

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA STEFANIA GANDER

S?DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT MANFRED MAYR

PARTITO DEMOCRATICO – +EUROPA – ALLEANZA VERDI E SINISTRA LUIGI SPAGNOLLI

ITALIA SOVRANA E POPOLARE IVO FIORENZA

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS MICHELANGELO ZANGHI

LEGA PER SALVINI PREMIER – FORZA ITALIA – NOI MODERATI – FRATELLI D’ITALIA MAURIZIO BOSATRA

DIE FREIHEITLICHEN OTTO MAHLKNECHT

TRENTO U01

Comprende Albiano, Aldeno, Altavalle, Amblar-Don, Andalo, Borgo d’Anaunia, Bresimo, Caldes, Campodenno, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra Lisignago, Cimone, Cis, Cles, Commezzadura, Contà, Croviana, DAmbel, Denno, Dimaro Folgarida, Fai della Paganella, Garniga Terme, Giovo, Lavis, Livo, Lona Lases, Madruzzo, Malè, Mezzana, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno,Novella, Ossana, Peio, Pellizzano, Predaia, Rabbi, Romeno, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffrè-Mendola, Rumo, San Michele all’Adige, Sanzeno, Sarnonico, Segonzano, Sfruz, Sover, Spormaggiore, Sporminore, Terre d’Adige, Terzolas, Ton, Trento, Vallelaghi, Vermiglio, Ville d’Anaunia

Candidati

MOVIMENTO 5 STELLE PAOLO MINOTTO

S?DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT PATRIZIA PACE

ITALIA SOVRANA E POPOLARE MATTIA MAISTRI

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS VALERIA ALLOCATI

CAMPOBASE – +EUROPA – ALLEANZA VERDI E SINISTRA ? PD – AZIONE-ITALIA VIVA PIETRO PATTON

LEGA PER SALVINI PREMIER – FORZA ITALIA – NOI MODERATI – FRATELLI D’ITALIA MARTINA LOSS

ROVERETO U02

Comprende Ala, Arco, Avio, Besenello, Bleggio Superiore, Bocenago, Bondone, Borgo Chiese, Borgo Lares, Brentonico, Caderzone Terme, Calliano, Carisolo, Castel Condino, Comano Terme, Drena, Dro, Fiavè, Folgaria, Giustino, Isera, Ledro, Massimeno, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pelugo, Pieve di Bono-Prezzo, Pinzolo, Pomarolo, Porte di Rendena, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Rovereto, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tenno, Terragnolo, Tione di Trento, Trambileno, Tre Ville, Valdaone, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano.



Candidati

MOVIMENTO 5 STELLE GIULIO ANGELINI

VITA SUSANNA FANTINI

S?DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT STEFANO BRESCIANI

ITALIA SOVRANA E POPOLARE GIOVANNA GIUGNI

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS CLAUDIO DELLA VOLPE

CAMPOBASE – +EUROPA – ALLEANZA VERDI E SINISTRA ? PD – AZIONE-ITALIA VIVA DONATELLA CONZATTI

LEGA PER SALVINI PREMIER – FORZA ITALIA – NOI MODERATI – FRATELLI D’ITALIA MICHAELA BIANCOFIORE

PERGINE VALSUGANA U03

Comprende Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Bedollo, Bieno, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Campitello di Fassa, Canal SAn Bovo, Canazei, Capriana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cinte Tesino, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Grigno, Imer, Lavarone, Levico Terme, Luserna, Mazzin, Mezzano, Moena, Novaledo, Ospedaletto, Palù del Fersina, Panchià, Pergine Valsugana, Pieve Tesino, Predazzo, Primiero San Martino di Castrozza, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Sagron Mis, Samone, San Giovanni di Fassa, Sant’Orsola Terme, Scurelle, Soraga di Fassa, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tesero, Torcegno, Valfloriana, Vignola-Falesina, Ville di Fiemme, Ziano di Fiemme

Candidati

MOVIMENTO 5 STELLE ROSA MICHELA RIZZI

S?DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT ROBERTA BERGAMO

ITALIA SOVRANA E POPOLARE ROBERTO CAPPELLETTI

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS GIULIANO PANTANO

CAMPOBASE – +EUROPA – ALLEANZA VERDI E SINISTRA ? PD – AZIONE-ITALIA VIVA MICHELE SARTORI

LEGA PER SALVINI PREMIER – FORZA ITALIA – NOI MODERATI – FRATELLI D’ITALIA ELENA TESTOR

COLLEGI UNINOMINALI CAMERA

TRENTO U01

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA ROBERTO SANI

ITALIA SOVRANA E POPOLARE GIANFRANCO MERLIN

MOVIMENTO 5 STELLE RUDI TRANQUILLINI

LEGA PER SALVINI PREMIER ANDREA DE BERTOLDI

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI ANDREA DE BERTOLDI

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC ANDREA DE BERTOLDI

FORZA ITALIA ANDREA DE BERTOLDI

S?DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT LORENZO OSSANNA

VITA ELIANA PECORARI

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO SARA FERRARI

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA SARA FERRARI

ALLEANZA VERDI E SINISTRA SARA FERRARI

+EUROPA SARA FERRARI

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS IVO CESTARI

ITALEXIT PER L’ITALIA MARTINA BATTAN

ROVERETO U02

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA ALESSIA TAROLLI

ITALIA SOVRANA E POPOLARE MICHELE BERTI

MOVIMENTO 5 STELLE MAURIZIO DAL BIANCO

LEGA PER SALVINI PREMIER VANESSA CATTOI

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI VANESSA CATTOI

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC VANESSA CATTOI

FORZA ITALIA VANESSA CATTOI

S?DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT ELENA ALBERTINI

VITA TOMMASO PAPPALARDO

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO MICHELA CALZA’

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA MICHELA CALZA’

ALLEANZA VERDI E SINISTRA MICHELA CALZA’

+EUROPA MICHELA CALZA’

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS IRENE CASTELLANI

ITALEXIT PER L’ITALIA MAURIZIO BISOFFI

BOLZANO U03

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA MAURO RANDI

ITALIA SOVRANA E POPOLARE MARIA ROSA AVELLINO

MOVIMENTO 5 STELLE ANGELO RIZZO

LEGA PER SALVINI PREMIER SABRINA ADAMI

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI SABRINA ADAMI

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC SABRINA ADAMI

FORZA ITALIA SABRINA ADAMI

S?DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT MANFRED SCHULLIAN

VITA RENATE HOLZEISEN

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO ELIDE MUSSNER

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA ELIDE MUSSNER

ALLEANZA VERDI E SINISTRA ELIDE MUSSNER

+EUROPA ELIDE MUSSNER

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS FRANCESCO ALBERTI

ITALEXIT PER L’ITALIA HANNES SCHICK

BRESSANONE U04

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA ENNIO CHIODI

ITALIA SOVRANA E POPOLARE MARIA CRISTIANO

MOVIMENTO 5 STELLE DAVIDE BARBIERI

LEGA PER SALVINI PREMIER PAOLA BINETTI

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI PAOLA BINETTI

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC PAOLA BINETTI

FORZA ITALIA PAOLA BINETTI

S?DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT RENATE GEBHARD

VITA FRANCESCO CESARI

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO FRANZ PLONER

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA FRANZ PLONER

ALLEANZA VERDI E SINISTRA FRANZ PLONER

+EUROPA FRANZ PLONER

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS ELISABETTA STARITA

ITALEXIT PER L’ITALIA ILARIA BATTISTETTI

COLLEGIO PLURINOMINALE CAMERA TRENTINO ALTO ADIGE

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA MASSIMILIANO MAZZARELLA

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA RITA ZAMBANINI

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA DORIANO VALER

ITALIA SOVRANA E POPOLARE MARIA CRISTIANO

ITALIA SOVRANA E POPOLARE FEDERICO MONEGAGLIA

ITALIA SOVRANA E POPOLARE MARIA ROSA AVELLINO

MOVIMENTO 5 STELLE RUDI TRANQUILLINI

MOVIMENTO 5 STELLE MONICA PIZZUTO

MOVIMENTO 5 STELLE MAURIZIO DAL BIANCO

LEGA PER SALVINI PREMIER DIEGO BINELLI

LEGA PER SALVINI PREMIER VANESSA CATTOI

LEGA PER SALVINI PREMIER FILIPPO MATURI

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI ALESSIA AMBROSI

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI MARCO GALATEO

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI FRANCESCA GEROSA

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC ANTONELLA BIANCOFIORE

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC MAURIZIO PEREGO

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC TIZIANA PICCOLO

FORZA ITALIA MARIA VALENTINA VEZZALI

FORZA ITALIA LUIGI MASATO

FORZA ITALIA BRUNA CUNACCIA

S?DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT DIETER STEGER

S?DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT DAIANA BOLLER

S?DTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT MAURO AGOSTI

VITA RENATE HOLZEISEN

VITA FRANCESCO CESARI

VITA ELIANA PECORARI

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO VINCENZO D’OTTAVIO

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO GIULIA ZENNI

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO MARCO RICUCCI

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA SARA FERRARI

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA LUCA ZENI

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA SARA ENDRIZZI

ALLEANZA VERDI E SINISTRA ROBERTA RIGAMONTI

ALLEANZA VERDI E SINISTRA MIRKO CAROTTA

ALLEANZA VERDI E SINISTRA RENZA BOLLETTIN

+EUROPA FABIO VALCANOVER

+EUROPA UTA RADAKOVICH

+EUROPA MATTHIAS COLOGNA

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS GRAZIA FRANCESCATTI

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS FRANCESCO ALBERTI

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS PATRIZIA RIGOTTI

ITALEXIT PER L’ITALIA STEFANO PUZZER

ITALEXIT PER L’ITALIA CONCETTA CASCHETTO

ITALEXIT PER L’ITALIA GENNARO BRANCACCIO