E’ tornata la neve nelle località montane di Lombardia e Trentino

giovedì, 13 aprile 2023

Passo Tonale – Dopo mesi di attesa è tornata la pioggia e la neve oltre i 1200 metri, imbancando le località montane della Lombardia e del Trentino. Precipitazioni importanti per i campi e l’agricoltura nel fondovalle e in pianura, anche se non saranno sufficienti a risolvere il deficit idrico che interessa tutto il Nord Italia.

In montagna si è rivista la neve, inizialmente a 1500 metri, in calo fino a 800 metri circa nel pomeriggio e serata, quando la perturbazione si esaurirà. Inoltre ci sarà un abbassamento di temperature, con i venti che tenderanno a rinforzare progressivamente da nord e soffieranno nel pomeriggio-sera con raffiche superiori a 50-70 km/h.