Covid-19: tamponi di guarigione, cambiano le modalità in Trentino

mercoledì, 28 dicembre 2022

Trento – La Provincia autonoma di Trento utilizzando proprie risorse economiche ha mantenuto fino al 31 dicembre, termine di fine emergenza Covid 19, la possibilità di eseguire gratuitamente i tamponi di diagnosi e fine quarantena Covid anche nelle farmacie territoriali tramite un’apposita convenzione. In attesa delle nuove determinazioni del Ministero della salute, che dovrebbero modificare la gestione dei positivi e delle quarantene, dal 1° gennaio i test Covid a carico del servizio sanitario (e quindi gratuiti) potranno essere effettuati, dal proprio medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, dal medico del servizio di continuità assistenziale (accesso con appuntamento al 116117) o nei punti prelievi Apss.

Sono 13 in totale i punti prelievi Apss dove potranno rivolgersi i cittadini che intendono effettuare il tampone Covid a carico del servizio sanitario provinciale (con prescrizione del medico di famiglia o nel caso di tampone di guarigione con il documento inviato dal sistema TreC+).

L’accesso ai punti prelievi sarà senza prenotazione in orari definiti per ogni struttura (si veda tabella sotto). I cittadini, qualora lo desiderino, potranno scegliere di effettuare il tampone in attività libero professionale (a pagamento) nelle farmacie del territorio che offrono il servizio.