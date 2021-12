Prime prove della Coppa del Mondo di ciclocross, attesa e emozioni a Vermiglio

sabato, 11 dicembre 2021

Vermiglio – Neve, montagne e ciclocross: in Val di Sole un evento che sa di storia. Domenica di grandi emozioni a Vermiglio, in Trentino, con l’attesissima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross, la prima della storia pensata per essere disputata su fondo innevato. Van Aert, Pidcock, Iserbyt e Vos le grandi stelle di un evento che promette di lasciare il segno.

“E’ un grande evento per Vermiglio e la Val di Sole – sottolinea Michele Bertolini, sindaco di Vergmiglio e direttore del Consorzio Ponte di Legno-Tonale -. Siamo pronti a vivere questa prima esperienza con la Coppa del Mondo di Ciclocross che regalerà tante emozioni”.

La grande attesa è ormai giunta al termine: con le prove libere di quest’oggi, sabato 11 dicembre, ha preso il via l’appuntamento più atteso dell’inverno in Val di Sole, che ha restituito all’Italia lo spettacolo della Coppa del Mondo di ciclocross dopo cinque anni.

Un ritorno non banale, quello del Belpaese nel più importante circuito dell’inverno ciclistico. Una sfida lanciata da Flanders Classics, la società di gestione della Coppa del Mondo, e accolta dagli organizzatori di ApT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole con il supporto del Consorzio Pontedilegno-Tonale: organizzare la prima tappa nella storia della Coppa del Mondo pensata per essere disputata su fondo innevato.

Ed è così che domani, domenica 12 dicembre, campioni del calibro di Wout Van Aert, Tom Pidcock, Eli Iserbyt e Marianne Vos affronteranno una gara unica nel suo genere. Ai Laghetti di San Leonardo a Vermiglio non c’è stato bisogno di ricorrere alla neve artificiale: le abbondanti precipitazioni delle ultime settimane hanno regalato agli organizzatori locali e a Flanders Classics il terreno ideale per disegnare un anello di 3 Km con 60 metri di dislivello e numerosi passaggi di interesse tecnico. Da non sottovalutare il fattore altitudine: il campo gara si trova a 1200 metri sul livello del mare, numeri da record per la Coppa del Mondo di ciclocross.

Le prove del sabato hanno già lasciato intravedere le potenzialità dell’evento trentino, ma la fantasia degli appassionati è già focalizzata sui due appuntamenti della domenica riservati alle categorie Elite: donne alle 13.30, uomini alle 14.55. Le gare saranno anticipate da un’altra sessione di prove libere, dalle 11.00 alle 13.20, che servirà agli atleti per ripassare le linee e definire gli ultimi dettagli sulla scelta dei materiali.

Inutile domandarsi chi sono i nomi più attesi al via. Il tre volte Campione del Mondo Wout Van Aert è pronto a lasciare il segno anche in Val di Sole dopo aver dominato all’esordio stagionale a Boom, ma il britannico Tom Pidcock (nella foto © Daniele Molineris) e il leader di Coppa del Mondo Eli Iserbyt non sono disposti a concedere troppo spazio al polivalente atleta di Herentals.

Da non sottovalutare l’olandese Corne Van Kessel e gli altri due belgi, Quinten Hermans e Tom Meeusen, quest’ultimo specialista in condizioni di freddo intenso. Gioele Bertolini (sotto nella foto © Michele Mondini)-Daniele-Molineris e Jakob Dorigoni sono invece gli italiani più accreditati al via: per loro c’è l’obiettivo di cogliere una prestigiosa top-10 e la speranza di avvicinare le posizioni a ridosso del podio.

In campo femminile le grandi favorite sono le olandesi, dominatrici finora della stagione del fango. La più attesa è sicuramente Marianne Vos, la ciclista più forte di tutti i tempi, al ritorno nel ciclocross dopo un mese di pausa. Proveranno a metterla in difficoltà le connazionali Puck Pieterse, Denise Betsema e Fem Van Empel, oltre alle biker Anne Tauber e Anne Terpstra, queste ultime protagoniste anche al Mondiale di MTB disputato nell’agosto scorso sempre in Val di Sole.

Lo squadrone Orange dovrà guardarsi dalla belga Sanne Cant, tre volte Campionessa del Mondo di ciclocross, e dalle due azzurre più accreditate alla vigilia, Alice Maria Arzuffi ed Eva Lechner, quest’ultima l’unica vincitrice italiana in Coppa del Mondo di ciclocross.



Dopo aver ospitato gli Europei nel 2019 a Silvelle di Trebaseleghe, in Veneto, l’Italia torna a respirare l’aria del grande ciclocross con un evento che promette di lasciare il segno nella storia della disciplina. Quella di Val di Sole e Flanders Classics è una proposta innovativa il cui obiettivo non è solo quello di inaugurare un nuovo format, ma di bussare alla porta del CIO. Il ciclocross sogna l’ingresso nel programma delle Olimpiadi Invernali, e l’evento solandro rappresenta un banco di prova per rafforzare queste ambizioni.

L’appuntamento trentino di Coppa del Mondo sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo grazie a una poderosa copertura televisiva e al segnale diffuso dalle piattaforme Facebook e Youtube dell’Unione Ciclistica Internazionale.

In Italia la copertura sarà garantita da Raisport ed Eurosport Player: la gara maschile andrà in diretta su Raisport (canale 58 DTT) a partire dalle 14.55; a seguire verrà trasmessa in differita la prova femminile, che verrà invece proposta live streaming su Raisportweb a partire dalle 13.30. L’evento sarà invece trasmesso integralmente live streaming da Eurosport Player, a partire dalle 13.30.

Eurosport e Global Cycling Network diffonderanno il segnale in tutta Europa. Nel Nord America (USA e Canada) sarà Flo Sports a trasmettere l’evento, in Australia Sky Sport 5, in Sudafrica Supersport. Grande copertura, come di consueto, anche in Francia con L’Equipe TV Web, in Repubblica Ceca con Ceskatelevize (live streaming) e CT Sport (in differita), e nel Benelux, la culla del ciclocross: in Belgio, Proximus e Play Sports Open trasmetteranno l’evento in diretta, mentre EEN proporrà una sintesi. L’evento sarà visibile anche nei Paesi Bassi grazie a NPO. Non mancheranno l’appuntamento neppure i Paesi del nord Europa: in Danimarca sarà TV2 Play a proporre l’evento in streaming; diretta TV in Norvegia su TV2 Sport 2.

I biglietti sono in vendita su www.valdisolebikeland.com. Per l’ingresso all’evento è necessario esibire, oltre a un documento d’identità, il c.d. Green Pass “rinforzato” (Super Green Pass), ottenuto esclusivamente per vaccinazione o avvenuta guarigione dal COVID-19 nei sei mesi precedenti. L’organizzazione ha messo a disposizione due parcheggi riservati al pubblico, il Parcheggio Velon, sulla strada verso il Passo Tonale, e il Parcheggio Fucine posizionato a valle, collegati al campo gara da un servizio navetta attivo dalle 9 alle 18.30.