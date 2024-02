Concerti nel teatro igloo del Presena, Lino Mosconi: “C’è grande interesse”

mercoledì, 21 febbraio 2024

Passo Tonale – Paradice Music, la rassegna musicale con i suoni creati dagli strumenti scolpiti nel ghiaccio, sta richiamando il grande pubblico, turisti e sciatori che si concedono momenti di relax salendo a Passo Paradiso dove è stato realizzato il teatro igloo da 200 posti progettato dall’architetto e scultore Ivan Mariotti.

Nello stupendo teatro igloo abbiamo incontrato Lino Mosconi che, con Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli, ha costruito strumenti di ghiaccio: chitarre, bassi, violino, viola e violoncello, ukulele, batteria e didgeridoo. “La manifestazione – racconta Lino Mosconi (nel video) – sta andando bene, interessa alla gente la musica con gli strumenti di ghiaccio ed è un’opportunità unica nel panorama mondiale”.

Come sono nati questi strumenti? “Con Giorgio e Matteo – prosegue Lino Mosconi – siamo stati un mese e mezzo tra novembre e dicembre in una tenda con un freezer e abbiamo creato gli strumenti di ghiaccio che vengono utilizzati nei concerti”. “Invece Ivan Mariotti – aggiunge – ha ideato e realizzato il teatro igloo che ospita il pubblico”.

Il Paradice Dome realizzato a 2.600 metri di quota sul ghiacciaio Presena, tra Val di Sole e Valle Camonica, è una grande attrazione. “Di igloo ne troviamo soprattutto in Nord Europa – sostiene Lino Mosconi – ma solo qui a Passo Paradiso ci sono concerti con strumenti di ghiaccio e questo fa da attrazione per i turisti, ma ci sono persone che ci hanno raggiunto per assistere a uno dei nostri eventi” (foto © Mauro Mariotti).

Intanto riprende il cartellone con i doppi appuntamenti settimanali: domani, giovedì 22 febbraio, il concerto “Make Rock Not War- La musica contro le guerre” con la Paradice Orchestra che proporrà i brani più famosi scritti per portare avanti messaggi di pace, cantati e urlati anche quando sembra che nessuno voglia ascoltarli. Sabato 24 febbraio la British Invasion approda al Paradice Music Festival con i grandi interpreti della scuola inglese degli ultimi decenni: Queen, David Bowie, the Beatles sono grandi artisti che tutti conosciamo. La Paradice Band, composta da Lino Mosconi (chitarra), Saro Villari (batteria), Carlo Ausserer (basso) e Valeria Cordella (violino), proporrà le Greatest hits dei brani più celebri Made in England. I concerti proseguiranno fino al termine di marzo e nelle prossime ci saranno grandi occasioni di divertimento.

di Angelo Panzeri