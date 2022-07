Come cambiano i dirigenti scolastici in Trentino, quattro nuove assunzioni e otto rotazioni: la situazione negli istituti

sabato, 16 luglio 2022

Trento – In vista dell’anno scolastico 2022/2023, la Giunta provinciale ha approvato oggi gli incarichi dei dirigenti scolastici, su proposta dell’assessore all’istruzione Mirko Bisesti. A fronte di 5 pensionamenti, sono 72 i dirigenti scolastici che guideranno gli istituti trentini: i nuovi assunti sono 4, le conferme 60 e le rotazioni 8. “L’Amministrazione provinciale ha voluto garantire la continuità nella guida delle sedi, pur attivando qualche rotazione” ha osservato l’assessore, nell’augurare un buon lavoro a tutti i responsabili degli istituti di istruzione del Trentino.

Sono stati inoltre rinnovati 2 incarichi ispettivi e di studio presso il Dipartimento istruzione e cultura, alle dirigenti Marina Poian e Matilde Carollo . A Ruggero Morandi è stato confermato l’incarico per lo svolgimento delle funzioni ispettive relative all’insegnamento della religione cattolica fino al 31 ottobre 2022; dal 1 novembre questo ruolo sarà assegnato al professor Giancarlo Manara per la durata di cinque anni scolastici. Per quanto riguarda infine la mobilità interregionale, la sede IC Rovereto Sud non risulta ancora assegnata in quanto le operazioni di trasferimento in ingresso dei dirigenti scolastici di competenza del Ministero non sono state ancora confermate.

La delibera prevede l’inquadramento e la conseguente assunzione a tempo indeterminato di Maria Rita Magistro (IFP Pertini), Marco Rosin (IC Primiero), Francesca Borroi (IC Isera Rovereto) e Licia Campi (IC Bassa Anaunia-Tuenno), vincitori ed idonei del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.Ecco infine i nuovi “incarichi di preposizione ad istituzione scolastica per rotazione”: Paola Bortolotti IC Riva 1), Paolo Andrea Buzzelli (liceo Maffei Riva del Garda), Paolo Chincarini (ITET Floriani Riva del Garda), Massimiliano Latino ( IC Mori), Chiara Motter (liceo Scholl Trento), Nicola Parzian (IC Trento 7), Maria Teresa Dosso (I.I. Don Milani Rovereto), Massimo Gaburro (IC Cles).