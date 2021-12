Ciclocross, Coppa del Mondo: a Vermiglio weekend di gare e spettacolo

venerdì, 10 dicembre 2021

Vermiglio – Tutto pronto per il grande evento sportivo a Vermiglio (Trento): domani – sabato 11 dicembre – e domenica 12 è in programma la Coppa del Mondo di Ciclocross. “E’ l’evento più innovativo nel mondo del ciclocross”, sostiene Tomas Van den Spiegel, Ceo di Flanders Classics, la società che coordina la Coppa del Mondo di Ciclocross che debutta in Alta Val di Sole.

A VERMIGLIO – Per l’appuntamento sono previste almeno 2.500 persone provenienti da ogni angolo del mondo e che coloreranno Vermiglio. Le precipitazioni nevose degli ultimi giorni ha creato un’atmosfera speciale a Vermiglio e in Val di Sole.

“Siamo pronti ad accogliere il grande evento – spiega Michele Bertolini (nel video), sindaco di Vermiglio e direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale – che vedrà il debutto a Vermiglio e siamo pronti a vivere questa prima esperienza con la Coppa del Mondo di Ciclocross che regalerà tante emozioni”. “E’ una disciplina invernale ed abbinarla alla neve è un esperimento interessante che ritengo sia una scommessa vincente per il nostro territorio”, prosegue Bertolini.

GARE CICLOCROSS – Il ciclocross è una particolare disciplina del ciclismo che si svolge nei mesi invernali. Le gare si svolgono su un circuito di lunghezza variabile fra due chilometri e mezzo e i 3 chilometri e mezzo, con tracciature tortuose ed ostacoli naturali e artificiali che esaltano le doti di guida degli atleti, e in alcuni tratti li obbliga a percorrere dei tratti di corsa con la bici in spalla, uno dei gesti tecnici più caratteristici di questa disciplina. Le gare di ciclocross si svolgono sulla durata di 60 minuti, dando vita a competizioni spettacolari e di grandissima intensità, coinvolgenti per il pubblico sul percorso come per quello televisivo.

PROGRAMMA E ATLETI – Il programma delle gare di Val di Sole, aperte alle sole categorie Uomini e Donne Elite, si svolgerà sulle due giornate di sabato 11 e domenica 12 dicembre. Il clou domenica alle 13.30 con la gara Donne Elite e alle 14.55 la gara Uomini Elite. La Coppa del Mondo di ciclocross (nelle foto credit Giacomo Podetti il tracciato) è iniziata da qualche settimana ma è a dicembre che entra tradizionalmente nel vivo con il debutto dei campioni della multidisciplina, impegnati nella stagione estiva su strada e talvolta anche nella Mountain Bike, come il britannico Tom Pidcock , Campione Olimpico quest’estate nella MTB ma capace di meraviglie anche nel ciclocross e su strada. Al suo fianco ci sarà il fenomenale Wout Van Aert , tre volte Campione del Mondo Elite di ciclocross ma autore di imprese anche su strada e in ogni terreno, dalle lunghe salite alle classiche, dalla cronometro alle volate. A Vermiglio non mancheranno anche gli altri protagonisti della stagione del ciclocross, dal leader di Coppa del Mondo Eli Iserbyt a Quinten Hermans. Gioele Bertolini e Jakob Dorigoni proveranno invece a regalare soddisfazioni ai colori azzurri. In campo femminile la grande protagonista sarà la campionessa senza tempo Marianne Vos, assieme ad atlete del calibro di Denise Betsema e Annemarie Worst . Cercheranno di contrastare il dominio olandese la magiara Blanka Kata Vas e le punte italiane, Alice Arzuffi ed Eva Lechner.

BIGLIETTI E NORMATIVE COVID – I biglietti per l’evento sono in vendita sul sito valdisolebikeland.com al prezzo di 10€. Per l’ingresso all’evento è necessario esibire il Green Pass “rinforzato” (Super Green Pass), ottenuto esclusivamente per vaccinazione o avvenuta guarigione dal Covid-19 nei sei mesi precedenti.