Ciclocross, Alice Arzuffi in Val di Sole per sognare le Olimpiadi

venerdì, 10 dicembre 2021

Vermiglio – Sarà una prima volta speciale, quella della Coppa del Mondo di ciclocross in Val di Sole. La neve e la bellezza delle montagne circostanti sono garanzia di spettacolo; il resto, domenica 12 dicembre a Vermiglio, ce lo metteranno gli atleti, in un’ora di grande show full-gas. Foto @Bettini Photo.

Al via della gara Elite Donne (partenza alle 13.30) ci sarà anche Alice Arzuffi, campionessa italiana di specialità e punta della spedizione azzurra assieme alla veterana Eva Lechner. La 27enne brianzola è motivata a lasciare il segno nella gara che sancisce il ritorno della Coppa del Mondo in Italia dopo cinque stagioni.

“Ritrovare la Coppa del Mondo in Italia è una grande notizia, per di più in una location speciale come Vermiglio, e una proposta tecnica così particolare, con il fondo innevato. Non vedo l’ora di essere al via”.

Lo scenario dei Laghetti di San Leonardo è già interamente imbiancato dopo la copiosa nevicata di mercoledì 8: questo, assieme all’altitudine inedita per una gara di Coppa del Mondo di ciclocross (1.261 mt s.l.m.), rende la prova di Val di Sole unica ed imprevedibile al tempo stesso.

“Ho già corso sulla neve, ma solamente in un’occasione su fondo totalmente innevato, qualche stagione fa a Hoogerheide, nei Paesi Bassi,” ha raccontato Arzuffi. “Nessuno può dirsi specialista di queste condizioni, e questo rende il pronostico ancora più aperto. Per andare forte sulla neve bisogna avere il giusto colpo di pedale, senza accelerate o frenate brusche. Anche la scelta delle coperture avrà la sua importanza”.

“Quanto all’altitudine – ha aggiunto la brianzola, – è difficile prevedere quanto potrà impattare sulla gara, ma di certo saremo tutte nelle stesse condizioni.”

Se al maschile (partenza alle 14.55) gli atleti più attesi sono Wout Van Aert e il Campione Olimpico nella MTB Tom Pidcock, anche fra le donne la concorrenza è di alto livello, con lo spauracchio Marianne Vos sulla linea di partenza. “Vos e Betsema sono sicuramente nomi da tenere d’occhio. Da parte mia, mi piacerebbe entrare nella top-10 nella gara di casa, uno degli appuntamenti a cui tengo di più in questa stagione assieme al Campionato Italiano e al Mondiale, se verrò convocata”.

L’altro sogno nel cassetto di Alice Arzuffi sono le Olimpiadi: non è un mistero che la tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole sia strategica in vista di un possibile futuro ingresso del ciclocross nel programma dei Giochi Olimpici Invernali. “La Coppa del Mondo in Val di Sole potrebbe aprire nuovi scenari per il ciclocross” – ha concluso Arzuffi. – “E’ una bella prova per tutto il nostro movimento. Riuscire ad approdare ai Giochi sarebbe un sogno che si avvera”.

Il weekend solandro prenderà il via sabato 11 dicembre con la prima sessione di prove libere, dalle 14.00 alle 16.00, in vista delle gare di domenica 12 dicembre, anticipate da un’altra sessione di prove libere (11.30-13.20). La prova Donne Elite scatterà alle 13.30, seguita da quella Uomini Elite alle 14.55.

I biglietti sono in vendita su www.valdisolebikeland.com . Per l’ingresso all’evento è necessario esibire il c.d. Green Pass “rinforzato” (Super Green Pass), ottenuto esclusivamente per vaccinazione o avvenuta guarigione dal COVID-19 nei sei mesi precedenti.