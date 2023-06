Al via la stagione di Val di Sole Bikeland con l’apertura dei Bike Park: orari, costi e servizi

venerdì, 9 giugno 2023

Commezzadura – La Val di Sole si prepara all’inizio della sua estate sportiva legata alle due ruote. Se l’appuntamento con la Coppa del Mondo di Mountain Bike, in programma dal 29 giugno al 2 luglio a Daolasa di Commezzadura, rappresenta il fiore all’occhiello di un’estate entusiasmante, l’apertura dei due bike park della valle è il momento più atteso dagli amanti del gravity.

Sabato 10 giugno sarà la giornata di apertura sia del Bike Park Val di Sole di Commezzadura che del Bike Park Pontedilegno-Tonale (foto).

Fino a domenica 24 settembre, gli impianti del Bike Park Val di Sole accoglieranno i visitatori tutti i giorni (dalle 08.30 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.15) con la sola eccezione del mese di agosto (dal 5 al 20), quando il Bike Park osserverà l’orario continuato (dalle 08.30 alle 17.15). La telecabina Daolasa – Val Mastellina 1 permetterà l’accesso diretto al Bike Park Val di Sole, offrendo agli appassionati l’opportunità di misurarsi con quattro tracciati dall’elevato tasso tecnico.

Tre sono le piste rosse, Wild Grizzly, Golden Eagle e White Wolf, mentre è classificata come pista nera la Black Snake, il tracciato più iconico di tutto il calendario di Coppa del Mondo, con il suo mix aritmico di radici, rocce ed emozioni ad ogni curva. Tuttavia, la Black Snake resterà chiusa al pubblico in vista della Coppa del Mondo fino alla data del 2 luglio.

Per ridurre le tempistiche di acquisto dei bike pass è possibile saltare la coda acquistando il proprio biglietto online e ritirarlo alla cassa automatica. La scelta è molto ampia e tra le varie tipologie di biglietto c’è anche il Bike Pass Folgarida Marilleva al quale, se acquistato sul sito, sarà applicato uno sconto del 20%. È possibile usufruire di uno sconto del 10% anche per le tessere giornaliere acquistate online (tessere 2 ore, mattiniero e pomeridiano, incluse) per l’ingresso nelle giornate di sabato e domenica e dal 5 al 27 agosto.

Il Bike Park Pontedilegno-Tonale resterà invece aperto fino a domenica 10 settembre. Primo bike park family-friendly del Trentino, grazie alla sua proposta flow e accessibile anche ai più piccoli, il Bike Park del Tonale accoglierà i fruitori tutti i giorni dalle 08:30 alle 13 e dalle 14 alle 16:30 fino al 30 giugno e dopo il 4 settembre nelle giornate infrasettimanali. Il bike park osserverà orario continuato dal 1° luglio al 27 agosto, con chiusura alle 17:30 nel periodo 22 luglio – 27 agosto.

SERVIZI BIKE TRAIN E BIKE BUS

Nella proposta bike di Val di Sole sono compresi, inoltre, servizi di trasporto pubblico intermodale su misura per i ciclisti, per viaggiare comodamente con la propria bicicletta, raggiungendo in maniera del tutto sostenibile la pista ciclopedonale di valle e i punti di partenza dei molti itinerari MTB.

I biker potranno scegliere tra il servizio BikeTrain, che sarà attivo dal 24 giugno, attrezzato per il trasporto di 80 biciclette, e BikeBus, già attivo dal 21 aprile e capace di ospitare 24 biciclette. E’ possibile acquistare il biglietto direttamente a bordo con l’aggiunta di 2€ al biglietto personale per il trasporto della bicicletta. Per i possessori di Val di Sole Guest Card, il costo del biglietto e del trasporto della bici è gratuito.

I servizi BikeTrain e BikeBus saranno attivi sulla tratta Mostizzolo – Malè – Dimaro e Mezzana. Per maggiori informazioni sull’offerta bike di Val di Sole Bikeland e sui servizi consultare il sito www.visitvaldisole.it/it/bike.