Al Tonale la prima gara interregionale Fisdir Ski Race Cup

domenica, 5 febbraio 2023

Ponte di Legno-Tonale – Prima Fisdir Ski Race Cup al Tonale: oggi si svolgerà sulle nevi del Comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale una gara interregionale di sci alpino speciale. E’ unica perché è la prima competizione in Italia destinata a ragazzi con disabilità intellettiva, non si era infatti mai organizzato niente di simile a livello nazionale. Fisi Alpi Centrali e Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) si sono messi assieme nell’intento di creare un movimento di sci alpino per disabili intellettivi e tra le promotrici spicca Rebecca Maestroni, 15 anni, piacentina, atleta plurimedagliata Fisdir e sciatrice che milita con i colori dell’Agonistica Ponte dell’Olio nel circuito Fisi.

Rebecca Maestroni nel febbraio dello scorso anno ha lanciato un appello sui social, evidenziando l’assenza di competizioni rivolte ai disabili e avanzò una domanda “Qualcuno vuole pensare anche a noi?”, che è stata raccolta da Silvia Sardi, manager di Ones Media House e referente dell’Osservatorio italiano enti no profit della Lombardia che ha coinvolto il presidente del Comitato Fisi Alpi Centrali Franco Zecchini ed è così nato un progetto che ha coinvolto Fisi Alpi Centrali e Fisdir e oggi per la prima volta nella gare di sci alpino al Tonale viene portato il Movimento Nazionale Costruiamo Gentilezza con l’obiettivo di Costruire Pratiche gentili per il bene comune mettendo al centro bambini e ragazzi affinché la gentilezza diventi un’abitudine diffusa anche nello sport ed attraverso lo sport.

La prima gara italiana interregionale al Tonale – la Fisdir Ski Race Cup – ha come obiettivo di diventare il primo circuito Fisi-Fisdir già dalla prossima stagione.