Al Presena si parla del cambiamento climatico

Tonale – Climbing for Climate 2022: incontro al Presena. Sabato 17 settembre, nell’ambito della quarta edizione di Climbing for Climate, iniziativa organizzata dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile – RUS e dal Club Alpino Italiano – CAI, il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Politecnico di Milano e con il Consorzio Pontedilegno-Tonale, è organizzato un momento di confronto intitolato “Parliamo di cambiamento climatico… sì, ma in vetta!”. L’evento si terrà in data 17 settembre 2022 presso il Ghiacciaio Presena, nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale.

L’iniziativa Climbing for Climate ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti del cambiamento climatico attraverso la promozione di eventi organizzati dagli Atenei italiani aderenti alla RUS in luoghi particolarmente colpiti dalla crisi climatica.

L’evento organizzato da Unimont-Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con il Politecnico di Milano e con il Consorzio Pontedilegno-Tonale e intitolato “Parliamo di cambiamento climatico… sì, ma in vetta!” si svolgerà il 17 settembre 2022 presso il Ghiacciaio Presena e prevede una breve escursione dal Passo Paradiso fino al Rifugio Capanna Presena per osservare dal vivo il ghiacciaio. L’iniziativa sarà contraddistinta dagli interventi di scienziati ed esperti provenienti dal mondo accademico e dal mondo della montagna che guideranno un momento di riflessione e di confronto dedicato al presente e al futuro dei ghiacciai. 08090809

In questa occasione, inoltre, il Consorzio Pontedilegno-Tonale lancerà la call per il premio rivolto agli studenti del Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano che svolgeranno tirocini ed elaborati finali relativi al tema degli effetti del cambiamento climatico sull’ambiente e sull’economia turistica in montagna. Il premio è finanziato dal ricavato dell’asta benefica dello scorso 9 luglio legata all’evento “Dall’igloo al calice” durante il quale erano state messe in palio le bottiglie di vino affinate all’interno di un igloo a quota 2000 metri. L’iniziativa era nata dalla collaborazione tra il Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano, Consorzio Pontedilegno-Tonale, Consorzio Vini di Valcamonica e Cantina Bignotti.

L’incontro del 17 settembre è l’occasione per ribadire la sinergia tra il mondo universitario e le realtà locali nell’opera di divulgazione e sensibilizzazione sul tema degli effetti del cambiamento climatico nei territori montani e nella realizzazione di interventi volti a mitigare le problematiche della crisi climatica.09