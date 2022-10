4 Novembre: al Passo Tonale il ritrovo degli alpini camuni

giovedì, 27 ottobre 2022

Passo Tonale – In occasione del 4 novembre festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, la sezione Ana Vallecamonica organizza la cerimonia in memoria dei Caduti per la Patria al Passo Tonale. Il programma di venerdì 4 novembre prevede: alle 10:15 il ritrovo presso la chiesetta del Passo del Tonale, quindi alle 10:45 sarà celebrata la Santa Messa dal cappellano militare e dai sacerdoti dell’Alta Valle Camonica e Vermiglio, alle 11:30 saluto delle autorità e al termine il trasferimento verso il Sacrario e onore ai Caduti. Alle 12:30 pranzo al ristorante “Redival” al Passo del Tonale.

La cerimonia al Tonale onorerà i caduti di cui si trova memoria al Sacrario militare e nei cimiteri militari ancora sparsi sulle montagne, oltre che sul ghiacciaio dell’Adamello, per questo stesso eletta a montagna sacra della patria. E’ l’ultima manifestazione del 2022 della sezione Ana della Valle Camonica che ha visto domenica scorsa una buona partecipazione al raduno del 4°,raggruppamrnto a Lecco.