3° Congresso Regionale FSP Polizia di Stato, eletto Enzo Russi di Trento

martedì, 15 marzo 2022

Trento – Si è svolto il 3° Congresso Regionale del Sindacato di Polizia FSP Polizia di Stato, sindacato maggiormente rappresentativo dei poliziotti, anche a livello regionale.

Dopo molti anni, la sede sindacale si sposta a Trento, dove lavora anche il neo Segretario Generale Regionale Enzo Russi, in forza alla locale Questura.

La prima dichiarazione del Segretario Generale Regionale Enzo Russi: “Il ruolo di supporto alle Segreterie Provinciali di Bolzano e Trento si realizzerà anche attraverso iniziative territoriali, ma soprattutto siamo e saremo ancora più presenti per mostrare la vicinanza dell’FSP Polizia di Stato ai colleghi in servizio della nostra Regione, vasta ed anche complicata da fenomeni di criminalità, anche organizzata, che insidiano il territorio ed il tessuto economico”.

Prosegue Russi: “Non esiste tregua per il lavoro incessante della Polizia di Stato, passiamo da un’emergenza all’altra, nel frattempo la sicurezza rimane al centro dei problemi dei cittadini, pilastro invisibile della democrazia di cui ci si accorge solo quando manca, generando timori e paure, in ogni settore della società. E’ ora che si investa in Sicurezza adeguando organici, mezzi e tecnologie alle richieste presenti e future. Non possiamo sempre rincorrere ciò che accade, con organici invecchiati dal mancato ricambio generazionale, mezzi e tecnologie inadeguate”.

La nuova Segreteria Regionale sarà composta anche da Anna Battistutta, Segretario Generale Vicario a Bolzano, Alberto Zalla Segretario Amministrativo, Stefano Fiorentini Segretario Regionale per le Specialità della Polizia, Felice Raguseo, Roger Armani, Misogano Pasquale Sindaco Revisore dei Conti e Fulvio Coslovi Segretario Regionale addetto ai rapporti con la stampa ed esterni.