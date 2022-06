Maltempo: fulmine colpisce casa a Sulzano, danni nel Tiranese

martedì, 7 giugno 2022

Darfo Boario Terme – Nubifragi si sono abbattuti nella notte e nelle prime ore della giornata su Valle Camonica, Valtellina, Sebino e gran parte del nord d’Italia. Nel Bresciano i vigili del fuoco sono stati chiamati per intervento di prosciugamento di sottopassi stradali allagati, sopralluoghi e rimozione massi, in particolare alle 3:30 a Concesio (Brescia), dove oltre ai sassi un costone è pericolante e con i tecnici del Comune sarà deciso l’intervento. Invece i vigili del fuoco di Darfo Boario sono stati chiamati a Sulzano (Brescia), per un fulmine che ha colpito una casa e dannaeggiato impianti tecnologici, oltre a distruggere il comignolo dell’abitazione.

Danni ingenti anche in Valtellina, soprattutto nel Tiranese colpita da una tromba d’aria con centinaia di alberi e meleti sradicati e un vivaio distrutto a Lòvero. Il maltempo ha investito soprattutto la zona tra Sondrio e Tirano.

Infine in Trentino dove l’ondata di maltempo e il forte vendo ha scoperchiato il tetto delle federazione allevatori, a nord del capoluogo. Altri interventi nella zona del Garda e al confine con i Comuni della provincia di Brescia.