Ponte di Legno: un successo il concerto dell’orchestra “MagicaMusica”

domenica, 27 febbraio 2022

Ponte di Legno – Grande successo del concerto dell’orchestra “MagicaMusica” al Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno (Brescia). L’evento, organizzato dalla Pro loco di Ponte di Legno, ha richiamato un folto pubblico e l’orchestra composta dal 30 ragazzi speciali, guidata dal Maestro Piero Lombardi, ha proposto un ricco repertorio. L’Orchestra ha un repertorio di 70 brani da Rossini a Zucchero passando dai Beatles e si è già esibita in 117 concerti in prestigiosi teatri.

VIDEO

E’ molto conosciuta a livello nazionale ed ha incantato i giudici del talent show di Canale 5 Tu si que vales e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La presidente della Pro loco, Elena Veclani, all’inizio dello spettacolo ha posto l’accento sullo spettacolo, ma anche sull’armonia e sull’inclusione: “Valori – ha spiegato la presidente della Pro loco – che l’orchestra MagicaMusica sta portando avanti da tempo”.

“MagicaMusica” è tornata ad esibirsi dopo l’emergenza della pandemia a Ponte di Legno, una ripartenza – come ha sottolineato il Maestro Lombardi – importante per tutti i componenti dell’orchestra che sono rimasti fermi per quasi due anni per la pandemia e che hanno ricominciato da un mese a prepararsi per gli spettacoli. E lo spettacolo di ieri sera a Ponte di Legno è stato nel segno della ripartenza.