Manerba: il giornalista Borgonovo apre Minerva Culturale

sabato, 27 agosto 2022

Manerba del Garda – Proseguono gli eventi estivi a Manerba del Garda (Brescia) e questa sera – sabato 27 agosto, con inizio alle 21 – si terrà il primo appuntamento del cartellone di “Minerva Culturale“, promosso dall’assessorato alla cultura di Manerba. Sono previste quattro serate dedicate alla cultura, con giornalisti e scrittori, il primo stasera, il secondo sabato 3 settembre, quindi il 23 settembre e il 30 settembre. Tutti gli incontri, a ingresso gratuito, si terranno alle 21.

Il programma

27 Agosto

Francesco Borgonovo

Conferenza “Libertà di parola e libertà di espressione”. Il giornalista Giuseppe Spatola dialogherà con l’autore. L’incontro si terrà in sala consiliare.

3 Settembre

Don Giorgio Comini

Presentazione del libro “La casa dei coriandoli” con accompagnamento musicale del Maestro Vincenzo Boldrini e voca narrante Alessandra Ghidini. L’incontro si terrà nel giardino del Museo Civico o in caso di maltempo nella sala consiliare.

23 Settembre

Franco Maria Pelizzari

Presentazione del libro “Monsieur Aliseau” intervista di Catia Pasquali. L’incontro si terrà in sala consiliare.

30 Settembre

Fausto Biloslavo

Presentazione del libro “Ucraina. Dall’inferno dell’ultima guerra d’Europa”. L’incontro si svolgerà al Palazzetto dello sport.