Vigili del fuoco, notte di lavoro per incendio a Isera

giovedì, 21 luglio 2022

Isera – Sono in corso in zona industriale ad Isera le operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato poco prima della mezzanotte ai danni di uno stabilimento di una ditta che si occupa di commercializzazione di prodotti chimici. L’allarme è partito dalla segnalazione di un passante che ha notato il fumo accompagnato dal suono del sistema antincendio installato nella ditta.

Sul posto stanno operando una sessantina fra vigili del fuoco e tecnici: la chiamata ha interessato i Corpi volontari di Isera, Mori Rovereto, Nogaredo, Villalagarina, Nomi, Volano, Dro oltre che il Corpo permanente di Trento e un’ambulanza di Trentino emergenza presente a titolo precauzionale, anche se non risulterebbero persone coinvolte. Anche l’Agenzia per la protezione dell’ambiente è sul luogo dell’incendio stante la tipologia della struttura che ne è stata interessata. Al momento i vigili del fuoco stanno tenendo sotto controllo le fiamme che hanno causato molto fumo, tenuto conto anche della probabile presenza nel deposito di cartoni ed altro materiale per imballaggi.