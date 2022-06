venerdì, 10 giugno 2022

Morbegno – A causa di un mezzo pesante in fiamme, traffico temporaneamente bloccato sulla SS38 Var “Variante di Morbegno” in direzione dello svincolo per Cosio all’altezza del km 10, in località Cosio Valtellino in provincia di Sondrio.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento.