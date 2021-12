Trento, furto all’Istituto Pavoniano Artigianelli: 20enne arrestato

sabato, 11 dicembre 2021

Trento – Furto all’interno dell’Istituto Pavoniano “Artigianelli”, la Polizia di Stato arresta il responsabile a Trento.

Continua con importanti risultati l’azione di contrasto dei reati e della microcriminalità volute dal Questore Francini. Proprio grazie all’intensificazione dell’attività di controllo del territorio volta a presenziare tutte le zone del centro storico per garantire lo svolgersi delle festività nella massima sicurezza, personale della Squadra Volante nel pomeriggio di venerdì è intervenuta in via V. Veneto angolo via Bronzetti per la segnalazione di un furto appena consumato di una significativa somma di denaro e di un pc Mac Book Pro presso l’Istituto Pavoniano Artigianelli, appartenente ad un dirigente della scuola.

Grazie alla pronta collaborazione del derubato, che forniva in tempo reale le coordinate della geo localizzazione dell’apparecchio elettronico, le descrizioni somatiche e di abbigliamento della persona responsabile del furto, gli equipaggi della Volante, dopo una battuta a largo raggio nel centro cittadino, individuavano un giovane che poteva corrispondere alle indicazioni fornite.

Prontamente fermato, il ragazzo ha riferito di chiamarsi H.S. e, grazie al riconoscimento diretto della parte lesa, è stato individuato senza dubbi come il responsabile del reato.

Infatti, dopo qualche titubanza, resosi conto della situazione, lo stesso ragazzo ha confessato la commissione del furto e, per giustificare il fatto di non essere più in possesso del computer portatile, ha riferito di averlo ceduto poco prima ad un non meglio precisato cittadino centro africano, forse originario della Nigeria, che gli aveva corrisposto la somma di 60 euro. Per quanto commesso, il ventenne è stato immediatamente arrestato dalla Squadra Volanti.