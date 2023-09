Tragedia a Sondalo: in un incidente stradale muore ragazza di 14 anni

lunedì, 18 settembre 2023

Sondalo (Sondrio) – Nuova tragedia sulle strade della Valtellina: in un incidente stradale è morta una ragazzina di 14 anni. La ragazza sarebbe deceduta in uno scontro tra un’auto ed un motociclo accaduto all’incrocio in via Stelvio e Gralle a Sondalo. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 con un’automedica dall’ospedale Morelli e un’ambulanza e vane sono state le manovre rianimatorie. Ferito anche un 19enne.

I carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Tirano hanno effettuato la ricostruzione della dinamica dell’incidente, con gli accertamenti chiesti dalla Procura di Sondrio che ha aperto un’indagine.

di Ch.P.