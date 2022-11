Tirano e la Valtellina piangono Davide Boselli, morto a 20 anni

martedì, 8 novembre 2022

Tirano (Sondrio) – La Valtellina piange Davide Boselli, il giovane caduto dal suo scooter in via Dosso a Tirano (Sondrio) e ricoverato d’urgenza all’ospedale di Morelli di Sondalo per i gravi traumi riportati.

Le condizioni del 20enne sono peggiorate dopo il suo arrivo in ospedale ed è morto. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Tirano. Davide Boselli lascia i genitori, Cinzia e Gerardo e la sorella Lucia e grande è il cordoglio in Media e Alta Valtellina. Le esequie si terranno domani, mercoledì 9 novembre, alle 14:30, nella chiesa San Martino di Tirano.