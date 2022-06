Sui sentieri dell’Alto Adige controlli dei carabinieri con e-bike

venerdì, 3 giugno 2022

Ortisei – Potenziato il servizio di vigilanza in Alto Adige. Atteso il numero sempre maggiore di turisti che affollano i sentieri di montagna durante le vacanze estive, l’Arma ha incrementato i servizi di vigilanza in alta quota impiegando veicoli elettrici nella perlustrazione delle zone a più forte vocazione turistica.

Il controllo del territorio è un elemento imprescindibile per l’Arma dei carabinieri che da più di due secoli ha tra i suoi primari obiettivi la presenza e il controllo in tutte le aree del Paese, anche le più periferiche e meno accessibili. Va poi tenuto presente che i servizi perlustrativi dei carabinieri vengono condotti per prevenire e reprimere l’illegalità e quindi sono orientati verso quelle zone di maggior presenza di persone.

I turisti di tutto il mondo affollano le nostre montagne così d’inverno come d’estate. E così i carabinieri sono sempre presenti tra gli sciatori che affollano – talvolta anche in maniera indisciplinata – i comprensori sciistici innevati che d’estate per la presenza di mulattiere brulicano di alpinisti e ciclisti di montagna. Sia d’estate che d’inverno la presenza è importantissima poiché le attrezzature sportive sono sovente molto costose e attirano i ladri. I furti di sci e di bicilette sono tra i fenomeni delittuosi più diffusi nelle valli frequentate dai turisti.

L’utilizzo di bici elettriche per visitare i bellissimi paesaggi che il nostro territorio ha da offrire, è un fenomeno in continua crescita e di sempre più ampia diffusione che, forse anche a causa di norme e prassi ancora in via di sviluppo, sta costantemente portando a un aumento delle richieste di intervento sia per comportamenti scorretti da parte dei ciclisti, sia per incidenti e scontri con altri fruitori della montagna.

Per far fronte a queste crescenti richieste, le ordinarie autopattuglie saranno quindi affiancate da militari specificamente formati ed equipaggiati per muoversi anche nei sentieri più stretti e impervi delle nostre montagne, rafforzando l’azione di controllo dell’Arma dei carabinieri, che può adesso giovarsi di mezzi veloci, efficienti, assolutamente “green” e perfettamente adatti al bellissimo contesto della Val Gardena e dell’Alpe di Siusi.