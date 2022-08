Sondalo: incidente nella galleria Verzedo, difficoltà sulla Statale 38 nel pomeriggio

lunedì, 22 agosto 2022

Sondalo – In seguito a un incidente nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante sbandato autonomamente all’interno di galleria ‘Verzedo’, nel pomeriggio la strada statale 38 “dello Stelvio” è stata provvisoriamente chiusa al traffico a Sondalo (Sondrio). La circolazione è stata indirizzata in loco sulla rete limitrofa con disagi al traffico.

La chiusura si era resa necessaria per consentire al personale tecnico di verificare il funzionamento degli impianti a servizio della galleria che potrebbero essere stati compromessi a causa dell’impatto. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del sinistro, le verifiche tecniche e per consentire il ripristino della regolare viabilità avvenuto in tempi brevi.