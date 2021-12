Scontro tra due auto nel Bresciano, muore 19enne di Idro

mercoledì, 8 dicembre 2021

Vobarno – Una ragazza di 19 anni, Veronica Tarchini, residente a Idro (Brescia) è morta in un incidente stradale avvenuto nella galleria tra Vobarno e la frazione di Carpeneda la scorsa notte. Lo schianto frontale è stato tra una Ford Fiesta Grigia, sulla quale viaggiavano la vittima e una sua coetanea, e una Bmw con a bordo due ragazzi ventenni di Sabbio Chiese.

Per Veronica Tarchini non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo, mentre la sua amica è ricoverata in gravi condizioni al Civile di Brescia.

Sul posto dell’incidente sono giunte due ambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Salò. Quest’ultimi hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del drammatico incidente. La tangenziale è rimasta chiusa per tutta la notte e il traffico deviato sulla viabilità ordinaria. Grande cordoglio a Idro, dove la ragazza era conosciuta.