Rubano quattro biciclette a Silandro, fermati in Valtellina

martedì, 13 settembre 2022

Sondrio – Sorpresi in possesso di quattro biciclette rubate: denunciati per ricettazione. Nella notte tra l’11 e il 12 settembre, a Silandro (Bolzano), ignoti hanno asportato dai garage di tre abitazioni, due biciclette da corsa, una Mtb ed una e-Mtb di marchi prestigiosi e del valore complessivo di oltre 26mila euro.

Ricevute le denunce, i carabinieri della Compagnia di Silandro hanno diramato le ricerche della refurtiva e degli autori ai colleghi delle compagnie confinanti, tra cui quella di Tirano che ha immediatamente attivato le ricerche tramite le pattuglie impegnate nel controllo del territorio, nei punti di maggiore transito veicolare, richiedendo di prestare particolare attenzione ai furgoni e alle autovetture con maggiore capacità00 di carico.

I militari della Compagnia di Tirano, durante un normale posto di controllo lungo la statale 38, all’altezza del comune di Mazzo di Valtellina, hanno visto transitare un vecchio camper con due giovani a bordo che ha destato subito i sospetti. sulla base delle disposizioni ricevute, hanno quindi proceduto al controllo del veicolo e degli occupanti, rinvenendo a bordo le 4 biciclette rubate a Silandro, già smontate nei loro componenti principali ed impacchettate per un lungo trasporto.

I due giovani, stranieri di 30 e 33 anni provenienti dall’Est Europa, incensurati, sono stati denunciati per ricettazione in concorso mentre il camper, utilizzato per commettere l’illecito penale, è stato posto sotto sequestro ed affidato in custodia giudiziale.