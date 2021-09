Rissa e lesioni, due arresti dei carabinieri di Lana

giovedì, 30 settembre 2021

Lana – I militari della Stazione Carabinieri di Lana hanno arrestato due fratelli residenti a Lana per l’esecuzione di una condanna alla reclusione per i reati di rissa e lesioni personali.

I due, entrambi già noti alle forze dell’ordine, erano stati coinvolti in una rissa scoppiata in un bar di Sinigo nel giugno 2019. I militari dell’Arma di Merano, poi, avevano interrogato il ferito che aveva raccontato come nel pomeriggio del 5 giugno 2019, trovandosi in un bar, era intervenuto per difendere una donna da apprezzamenti alquanto poco galanti da parte di altri avventori. Quest’ultimi lo avevano aggredito e malmenato talché i medici avevano stilato una prognosi iniziale di trenta giorni.

I carabinieri quindi avevano svolto le consuete indagini e riferito alla Procura della Repubblica di Bolzano. Il Tribunale infine, lo scorso luglio, li aveva condannati entrambi a otto mesi per i reati di rissa e lesioni personali, in concorso. I due avevano poi ottenuto di scontare la pena sotto forma di detenzione domiciliare.

I carabinieri di Lana sono andati a prenderli a casa e li hanno portati in caserma per redigere gli atti previsti per l’arresto e la sottoposizione alla detenzione domiciliare.